iPhone 12, partita la produzione in serie ma niente display ProMotion 120Hz

Apple ha avviato la produzione in serie degli iPhone 12. A riferirlo è il non sempre affidabile “leaker” Jon Prosser, secondo il quale però non ci sarà un display ProMotion a 120Hz.

A questo punto quindi anche Prosser sembra allinearsi sulla posizione già espressa dall’esperto di display Ross Young che affermava che Apple non avrebbe usato questo schermo per la mancanza di un adeguato supporto da parte delle aziende che producono i chip di supporto. Quando Ross esprimeva questa opinione Prosser, giunto all’onore delle cronache prima per qualche previsione azzeccata poi per uno scivolone abbastanza clamoroso nella data di previsione del lancio di Apple Watch, sosteneva che lo schermo da 120 Hz era ancora una possibilità.

120hz (codename: d6x) didn’t make mass production 😞 *now* you can give up — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Ricordiamo che il display da 120Hz servirebbe a dare ad iPhone un display capace di immagini molto più fluide con l’adozione della tecnologia ProMotion. iPhone 12 Pro da 6,1″ e 6,7″ potrebbe variare la frequenza di aggiornamento dello schermo, abbassandola per mostrare immagini e schermate più statiche, e aumentandola fino a 120Hz per film e giochi, al fine di ottimizzare meglio la batteria.

I tempi per verificare se Prosser questa volta ha ragione sono ancora relativamente lunghi. Secondo la maggior parte degli osservatori la prossima settimana l’evento di presentazione di iPhone 12 potrebbe essere stato fissato nella prima metà di ottobre quando di solito si teneva la presentazione degli iPad. Questo è stato in pratica confermato da Apple nel corso della presentazione dell’ultimo trimestre fiscale, parlando di “qualche settimana” di ritardo per i nuovi iPhone.

Secondo alcune indiscrezioni gli iPhone 12 potrebbero ancora essere presentati nel corso dell’evento “Time Flies” del 15 settembre. De resto già in passato è capitato che Apple ha reso disponibile l’iPhone dopo la presentazione. L’iPhone X fu annunciato il 12 settembre del 2017, fu possibile pre-ordinarlo a partire da venerdì 27 ottobre dello stesso anno e disponibile egli store a partire da venerdì 3 novembre.

