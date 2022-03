Gli iPhone 14 Pro avranno un blocco fotocamere più grande

Sono già apparsi schemi tecnici e rendering dei prossimi iPhone 14 in arrivo a settembre quest’anno, ora però nuovi schemi ancora più dettagliati rivelano che i modelli iPhone 14 Pro e Pro Max saranno leggermente più spessi e avranno un blocco fotocamere non solo più grande ma anche più spesso rispetto ai corrispettivi modelli attuali della generazione iPhone 13.

Le dimensioni in larghezza e altezza dei terminali non sembrano cambiare molto. Negli schemi che questa volta comprendono anche le misurazioni pubblicati in queste ore dal leader Max Weinbach, iPhone 14 Pro Max è largo 77,58 mm, un filo più piccolo dei 78,1mm di iPhone 13 Pro Max. L’altezza è quasi invariata: 160,7 mm di iPhone 14 Pro Max contro 160,8 mm di iPhone 13 Pro Max. La differenza aumenta leggermente ma rimane comunque contenuta per lo spessore: 7,85 mm per iPhone 14 Pro Max contro i 7,65 mm di iPhone 13 Pro Max.

Il cambiamento più consistente riguarda il blocco fotocamere che secondo gli schemi sarà spesso 4,17 mm in iPhone 14 Pro Max, contro i 3,60 mm indicati da Apple per i costruttori di accessori e cover per iPhone 13 Pro Max. Non solo: il blocco fotocamere aumenterà di dimensioni di circa il 5% sia in altezza che in larghezza, arrivando a 36,24 mm per 38,21 mm, rispetto ai 35,01 per 36,73 mm del modello attuale.

Gli stessi schemi relativi a iPhone 14 Pro (largo 71,45 mm e alto 147,46 mm) indicano misure sostanzialmente identiche o molto simili per larghezza e altezza rispetto a iPhone 13 Pro, rispettivamente 71,5 mm e 147,5 mm). Anche per il modello iPhone 14 Pro gli schemi indicano un aumento dello spessore del blocco fotocamere che passerà a 4,17 mm contro l’attuale 3,60 mm.

Per la prossima gamma iPhone 14 si prevede che Apple eliminerà il modello mini e differenzierà maggiormente i modelli Pro sostituendo il notch con due fori in alto nel display. Secondo Ming Chi Kuo solo i modelli iPhone 14 Pro avranno il nuovo processore Apple A16 Bionic, mentre i modelli non Pro manterranno il notch e il processore attuale Apple A15 Bionic.

L’ultimo iPhone introdotto da Apple è il modello iPhone SE 2022 con connettività 5G e processore più veloce: la recensione di macitynet è disponibile qui. Invece per tutto quello che sappiamo finora sulla gamma iPhone 14 è in questo approfondimento di macitynet.