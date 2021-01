Gli SSD portatili di SanDisk e WD da 4 TB super-veloci al CES 2021

Western Digital ha approfittato del palcoscenico virtuale del Consumer Electronics Show, la fiera tech più attesa dell’anno che si è tenuta pochi giorni fa a Las Vegas, per presentare quattro nuovi SSD portatili a marchio WD e SanDisk (quest’ultima, lo ricordiamo, fu acquisita per 19 miliardi di dollari il 12 maggio 2016).

Le quattro soluzioni proposte sono disponibili in diversi tagli di memoria, da 500 GB o 1 TB fino alla nuova e più capiente da ben 4 TB di spazio di archiviazione, dimostrandosi quindi valide alternative anche per fotografi, creativi, videogiocatori e creatori di contenuti che hanno bisogno di tanto spazio in mobilità.

Uno di questi è il SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2, un disco con scocca in alluminio che funge da dissipatore di calore in modo tale da garantire alte prestazioni anche quando è sotto sforzo. Può leggere e scrivere dati con velocità che raggiungono i 2.000 MB al secondo e la versione da 4 TB arriverà sul mercato entro la primavera. Prezzi a partire da 286,99 euro per il modello da 1 TB, fino a 982,99 euro per il più capiente da 4 TB.

A marchio SanDisk c’è anche un secondo disco, il SanDisk Extreme Portable SSD V2, simile per estetica al precedente ma con diverse prestazioni. La scheda tecnica parla di velocità in lettura fino a 1.050 MB/s e in scrittura fino a 1.000 MB/s. Resiste a cadute da un’altezza massima di due metri, alle infiltrazioni della polvere e agli schizzi d’acqua (è certificato IP55). Prezzi a partire da 159,99 euro per la versione da 500 GB. Anche in questo caso il modello da 4 TB arriva entro fine marzo: [prezzo sarà di 857,99 euro.

Il terzo disco presentato in fiera è il WD_BLACK P50 Game Drive SSD e, come il più performante di SanDisk, offre fino a 2.000 MB/s in lettura e scrittura. E’ progettato per i videogiocatori in quanto è compatibile con le librerie di giochi per PC, PlayStation e Xbox One. Quattro i tagli di memoria disponibili: si parte da 178,99 euro per il meno capiente, con 500 GB di spazio di archiviazione, fino ad arrivare a 862,99 euro per la versione da 4 TB in arrivo entro la primavera.

Ultima novità, ancora a marchio Western Digital, è il My Passport SSD, con prestazioni analoghe al secondo disco di SanDisk, ovvero 1.050 MB/s di velocità massima in lettura e 1.000 MB/s in scrittura. La scocca in metallo resiste ad urti e vibrazioni, nonché alle cadute ad un massimo di due metri di altezza. E’ disponibile in cinque diverse varianti di colore – blu, grigio, rosso, oro oppure argento – con prezzi a partire da 159,99 euro per il modello da 500 GB. La versione da 4 TB, la più capiente, arriverà entro fine marzo come gli altri al prezzo di 857,99 euro.