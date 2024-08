Google dice addio ai Chromecast

Pubblicità

Se volete acquistare un Chromecast sappiate che il tempo a vostra disposizione sta per scadere, infatti Google dice addio a questo suo particolare prodotto, come conseguenza al rilascio del nuovo dispositivo appena svelato Google TV Streamer.

Google ha deciso di mettere fine alla la produzione dei Chromecast. In un post pubblicato nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato che, dopo oltre un decennio di vendite, la produzione dei famosi dispositivi di streaming è giunta al termine.

I Chromecast continueranno ad essere disponibili solo “fino a esaurimento scorte”, con Google che ha garantito che continuerà a fornire aggiornamenti software e di sicurezza per i dispositivi più recenti, anche se non è chiaro quali. Ricordiamo che tra i più recenti ancora in commercio c’è il Chromecast con Google TV, rilasciato nel 2022, disponibile sia in versione Full HD, che 4K, rispettivamente al prezzo di listino di 39 e 49 euro.

Google ha spiegato che “la tecnologia è evoluta in modo significativo” dal lancio del primo Chromecast nel 2013:

Abbiamo investito molto nell’integrare la tecnologia Google Cast in milioni di dispositivi TV, inclusi quelli con Android TV. Ora stiamo facendo un passo avanti per evolvere il modo in cui i dispositivi di streaming TV possono aggiungere ancora più funzionalità alla tua smart TV, basandoci sulla stessa tecnologia Chromecast

Google TV Streamer

Al posto del Chromecast, l’azienda sta lanciando il nuovo Google TV Streamer, che avrà un listino di 99 dollari, più alto di qualsiasi altro Chromecast rilasciato prima.

Vi invitiamo a leggere l’articolo di riferimento del nuovo set top box di Google, di fatto rivale di Apple TV, che porta notevoli miglioramenti rispetto al Chromecast con Google TV, come un processore più veloce del 22% e l’integrazione con Thread e Matter. Non solo, la nuova periferica avrà anche un hub dedicato per il controllo della propria smart home.

Ricordiamo, infine, che il prossimo 13 agosto Google presenterà ufficialmente i suoi nuovi hardware, tra cui la nuova linea di Pixel 9.