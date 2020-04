Goldman Sachs consiglia di vendere le azioni Apple

Essendo Goldman Sachs la banca di investimenti partner di Apple per la carte di credito Apple Card in USA ci si aspetterebbe un trattamento, se non (giustamente) di favore, almeno equilibrato: al contrario l’ultimo report detronizza la multinazionale di Cupertino prospettando mesi molto difficili, un ritardo degli iPhone 12, fino ad arrivare a consigliare la vendita delle azioni Apple ai propri clienti.

La banca di investimenti prevede infatti che i nuovi iPhone 12 arriveranno solo all’inizio di novembre. Questo provocherà un sensibile crollo delle vendite nel terzo trimestre, periodo all’inizio del quale tradizionalmente Cupertino introduce i terminali di nuova generazione. Secondo Goldman Sachs le spedizioni di iPhone nel terzo trimestre diminuiranno del 36%. In generale il report prevede che i prezzi medi di vendita per i dispositivi consumer diminuiranno nel periodo di recessione, anche questo una conseguenza della pandemia.

L’unica nota positiva del report è che non si prevede un calo della fedeltà degli utenti Apple al marchio, semplicemente gli appassionati posticiperanno gli acquisti oppure opteranno per modelli più economici, come iPhone SE 2020 in arrivo. Il quadro pessimistico, segnalato da Reuters, si chiude con una previsione al ribasso della quotazione Apple per un buon 20% in meno della valutazione corrente, fino a scendere a 233 dollari. Per queste ragioni Goldman Sachs consiglia ai propri clienti e investitori di vendere le azioni AAPL.

Anche se al momento è impossibile escludere al 100% un possibile posticipo sul lancio degli iPhone, Cupertino potrebbe ancora sorprendere tutti presentandoli sempre a settembre e magari posticipando la disponibilità solo di uno o due modelli, come già fatto in passato. Ma soprattutto occorre tenere presente che già in diverse altre occasioni in passato Goldman Sachs ha pubblicato report decisamente negativi e pessimistici su Apple, contenenti previsioni poi puntualmente smentite dall’ottima salute e dalla costante espansione del business e del fatturato di Apple.

