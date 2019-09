Primo posto nella classifica DXOmark per Huawei Mate30 Pro

La classifica DxOMark, punto di riferimento indipendente per la valutazione della qualità delle immagini di smartphone, obiettivi e fotocamere premia HUAWEI Mate 30 Pro, l’ultimo flagship dell’azienda, per fotografia e videografia.

HUAWEI Mate 30 Pro si attesta al primo posto con 121 punti. Questi risultati sono stati raggiunti grazie al sistema di quattro fotocamere realizzate in partnership con Leica, tra cui la SuperSensing Triple Camera, che comprende una fotocamera SuperSensing da 40 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 16 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 8 MP e una fotocamera con rilevamento della profondità 3D.

Nella sua valutazione, DxOMark presenta come innovazione più importante la fotocamera ultra-wide dotata di un grande sensore da 1/1,54 pollici con un livello massimo di ISO pari a 512000, in grado di registrare video con una gamma dinamica estesa e Super Slow-Motion fino a 7680 fps.

DXOMARK sta in questo momento eseguendo i primi test su iPhone 11 Pro. Sarà interessante conoscere alla fine la valutazione complessiva, in un settore che sta diventando sempre più competitivo: possiamo dire di avere ormai a che fare con macchine fotografiche che permettono di telefonare e non con telefoni che consentono anche di scattare foto.

Dotato di un display OLED da 6,53 pollici, una batteria da 4.500 mAh e chipset Kirin 990 del produttore cinese, HUAWEI Mate30 Pro sfrutta implementa un nuovo algoritmo AI-RAW che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare il demosaicing, dal modello di sensore Quad-Bayer all’output di immagini RGB, insieme alla riduzione del rumore RAW.

Tra le specifiche tecniche della fotocamera di HUAWEI Mate30 Pro: Sistema con quattro fotocamere con Sensore ToF, camera principale da 40Mp 1/1.7″, sensore da 27mm-con apertura a f/1.6, PDAF, OIS; sensore Ultra-wide: 40Mp 1/1.54″, apertura di 1.8 e 18mm, PDAF; HUAWEI Telephoto da 8Mp 1/4″, apertura f2/4 a 80mm, PDAF, OIS; ToF 3D sensore di profondità; Dual-LED flash; 4K video, 2160p/60fps (2160p/30fps default).

La commercializzazione del Mate 30 Pro è prevista più avanti nel nostro paese con (secondo le condizioni attuali) una versione ridotta del supporto Google.

Attualmente la classifica di DXOMARK per il comparto fotografico vede, dopo il Mate30, i modelli più recenti di Samsung e Huawei/Honor in attesa dei nuovi iPhone 2019 che saranno valutati, come alcuni modelli non ancora aggiornati anche per le prestazioni del grandangolare e della modalità notturna.

