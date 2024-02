Grazie alla AI Roblox aggiunge le traduzioni in tempo reale

Attualmente al servizio di oltre 70 milioni di utenti attivi al giorno, Roblox continua a prosperare da quando è stato lanciato nel settembre 2006, quasi 18 anni fa. Il team di sviluppo sta ora facendo un passo avanti per potenziare la vasta comunità della piattaforma, fornendo una traduzione in tempo reale supportata dalla AI per la chat al fine di connettere i giocatori di tutto il mondo.

Secondo il CTO Daniel Sturman, il suo team ha dovuto creare il proprio “modello linguistico di traduzione unificato e basato su LLM” per gestire senza intoppi tutte le 16 lingue supportate su Roblox, nonché riconoscere i gerghi e le abbreviazioni specifiche di Roblox.

Come risultato di questo impegno, la finestra di chat visualizza adesso sempre la conversazione nella lingua dell’utente, con una piccola latenza di circa 100 millisecondi, praticamente in tempo reale. È anche possibile fare clic sull’icona di traduzione a sinistra di ogni riga per visualizzarla nella lingua originale.

Successivamente, il team di sviluppo introdurrà uno strumento di feedback per migliorare la qualità delle traduzioni, oltre a continuare ad aggiornare il sistema con nuove espressioni che vengono utilizzate sulla piattaforma.

Gli sforzi di traduzione di Roblox non si fermano qui. Sturman aggiunge che il suo team sta già valutando la possibilità di tradurre automaticamente “testo su immagini, texture, modelli 3D” e altro ancora.

Inoltre, considerando che Roblox supporta la chat vocale, l’esecutivo fa anche un accenno alla possibilità di tradurre automaticamente quest’ultima, in modo che i giocatori di tutto il mondo possano parlare senza problemi nella propria lingua sulla piattaforma.

Dato che Samsung offre già una funzionalità simile tramite Galaxy AI, probabilmente non passerà molto tempo prima del nuovo aggiornamento su Roblox per il fronte delle traduzioni vocali.

Per ulteriori dettagli sul videogioco fenomeno Roblox, che esiste da oltre 18 anni e continua ad attrarre sempre più utenti giovanissimi, rimandiamo a questo articolodi macitynet