Hohosb, mettete in tasca il Magsafe Trio

Avete presente il caricatore MagSafe Duo di Apple che ricarica iPhone e Apple Watch contemporaneamente? Ecco, se vorreste la versione Trio per avere pure lo spazio per gli AirPods sappiate che Apple non l’ha ancora presentato (pubblicamente, perché al momento nessun sa se ci sta lavorando) ma in commercio ne trovate uno che si chiama Hohosb.

Il concetto è del tutto simile: un sistema ripiegabile, in questo caso non a portafoglio ma a “S”, che mette a disposizione tre basi per ricaricare senza fili i tre dispositivi personali di Apple per eccellenza – iPhone, Apple Watch e AirPods – da una sola postazione e usando un solo cavo.

Com’è fatto

È sottilissimo e per la sua conformazione, come quello di Apple una volta ripiegato rimane comunque molto compatto e quindi facile da trasportare sia in tasca che in valigia, perciò rimane una soluzione molto pratica per chi ha bisogno di una base di ricarica per questi tre dispositivi da portare in viaggio o tra casa e ufficio.

Si può usare anche completamente ripiegata per ricaricare senza fili soltanto l’iPhone a 15 Watt, ma stendendola su un tavolo vengono fuori anche le due basi di ricarica per ricaricare contemporaneamente Apple Watch a 2,5 Watt e la custodia degli AirPods (anche con auricolari inseriti al suo interno) a 5 Watt.

Le tre basi possono anche essere posizionate per formare una struttura triangolare e ricaricare quindi l’iPhone in posizione inclinata, molto comodo coi modelli MagSafe che così possono essere ricaricati senza fili anche quando vengono usati per guardare un video o in videoconferenza.

Per conoscere lo stato di ricarica si può anche buttare un occhio alla cornice LED multicolore posizionata sotto ciascuna basetta che, quando è in carica, risulta accesa; chi usa questo accessorio sul comodino mentre dorme può anche disattivare questo indicatore visivo pigiando l’apposito pulsante per non essere disturbato durante il riposo.

Compatibilità

Supporta tutti gli iPhone con ricarica wireless e a partire dai modelli della serie 12 che usano il sistema MagSafe c’è anche l’anello magnetico che ne facilita il posizionamento massimizzandone la ricarica; per gli Apple Watch si parte dai modelli di Serie 2 fino ai più recenti, mentre gli AirPods sono supportati soltanto quelli con la custodia di ricarica wireless, quindi la Serie 2 e 3 e le versioni Pro.

Dove acquistare

Realizzato in morbido silicone, la stazione di ricarica Hohosb è in vendita su Amazon a 46 €. Al momento si può attivare la casella di sconto e risparmiare 6 €. In confezione è incluso un caricatore QC 3.0 da 18 Watt, quindi è subito operativa fin dallo spacchettamento.