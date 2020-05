Honor 9X Lite arriva in Italia a 199,90 servizi Google inclusi

Honor 9X Lite arriva in Italia a 199,90 euro, con i servizi Google a bordo; per chi lo acquisterà da oggi fino al 31 maggio riceverà in regalo la HONOR Band 5.

Honor 9X Lite propone uno schermo FullView da 6,5 pollici (risoluzione di 2340 x 1080 pixel) e un comparto fotografico composto da doppia fotocamera: una principale da 48MP e una con obiettivo di profondità da 2MP. È alimentato dal chipset Kirin 710 e dalla tecnologia GPU Turbo che garantisce una capacità di elaborazione grafica di prim’ordine. A livello di autonomia è dotato di una batteria da 3.750 mAh, che assicura un utilizzo per un’intera giornata.

Il display HONOR FullView da 6,5 pollici offre un rapporto schermo/corpo del 91%, e arriva sul mercato con una memoria di 4GB di RAM, e 128GB di memoria ROM. Il terminale offre un corpo in vetro 2.5D e ha dimensioni contenute in 160,4 x 76,6 x 8,0 mm, con un peso di 188 grammi.

Il terminale funziona con processore Kirin 710 dotato di intelligenza artificiale e di diverse soluzioni tecnologiche integrate per gestire e migliorare le fotografie. Oltre a potenziare ampiezza di banda e velocità nella gestione dei pixel delle immagini, offre funzioni di riduzione del rumore nei file RAW. Il trattamento delle foto in quarto fasi rimuovono anche gli effetti del tremolio della mano per offrire immagini di qualità in meno di un secondo.

Sarà disponibile sul mercato nelle colorazioni Emerald Green Midnight Black. Al momento, HONOR 9X Lite è disponibile su hihonor al prezzo di 199,90 euro in bundle con la sport band HONOR Band 5 fino al 31 maggio. Diversi terminali Honor sono disponibili anche a partire da questa pagina di Amazon, così con ogni probabilità presto sarà disponibile anche questo nuovo modello.

Di recente, vi ricordiamo, la società aveva anche presentato la versione Pro dello stesso Honor 9X, sicuramente più potente e performante, ad un prezzo naturalmente maggiore.