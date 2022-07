L’aggiornamento Disney+ mette Dolby Atmos e Audio Spaziale su Apple TV 4K

Disney+ ha aggiornato la sua applicazione per Apple TV 4K introducendo il supporto al Dolby Atmos e all’Audio Spaziale di Apple quando si indossano un paio di AirPods.

Prima dell’aggiornamento le persone che guardavano i contenuti disponibili su Disney+ tramite la Apple TV 4K con le AirPods infilate nelle orecchie potevano ascoltare l’audio soltanto in Dolby Digital Plus 5.1, e questo accadeva nonostante il servizio di streaming supportasse il Dolby Atmos su tutti gli altri dispositivi.

Per fortuna adesso le cose sono cambiate perché la versione più recente dell’app, che è la numero 2.9.5 ed è stata rilasciata la scorsa settimana, permette di gestire il Dolby Atmos sugli Airpods Pro, sulle AirPods Max e sugli AirPods 3, con tanto di tecnologia Audio Spaziale di Apple inclusa. Questo aggiornamento non si ferma qui perché abilita anche il supporto al Dolby Atmos sull’altoparlante HomePod (ma non sul Mini).

Simile al Dolby Atmos per cuffie con Sony 360 Reality Audio, l’Audio Spaziale di Apple prende i segnali 5.1 e 7.1 e applica i filtri audio direzionali: questi hanno il compito di regolare le frequenze in modo tale che ogni orecchio percepisca i suoni come se fossero posizionati in un punto preciso dell’ambiente. E allo stesso modo, l’elaborazione dell’Audio Spaziale di Apple non fornisce solo un suono “surround” virtualizzato, ma può anche tracciare il movimento della testa usando gli accelerometri e i giroscopi integrati in ciascun auricolare per posizionare il suono con precisione anche mentre ci si muove.

Nel frattempo c’è un nuovo aggiornamento di Disney+ anche per Android TV che ha avuto meno successo: secondo quanto segnalano diversi utenti pare infatti che non appena si installa la versione 2.9.1 si perde totalmente il supporto al Dolby Atmos su qualsiasi dispositivo, comprese le TV Sony Bravia e TCL. Pare comunque che da qualche giorno il problema sia stato risolto senza dover far nulla.

