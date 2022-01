I migliori libri per essere minimalisti in tutto

Facciamo un passo indietro. Il minimalismo è una disciplina molto citata e spesso a sproposito. Sia che si tratti di filosofia esistenziale che di stile nel design e nell’arte post-razionalista, il minimalismo diventa una parola facile da pronunciare ma difficile da valutare ed estremamente complicata da capire (figuriamoci da mettere in pratica). Per questo occorre fare un po’ di chiarezza.

Nella lista dei libri che seguono, che abbiamo cercato e letto uno a uno, non troverete l’inossidabile Marie Kondo che vi parla del magico potere del riordino e vi dice sostanzialmente di buttare via tutto facendo però ciao ciao con la manina. Invece, qui si parla di altro: il bisogno che abbiamo di trovare il bandolo di una matassa sempre più intricata che ci permetta di uscire finalmente da quel guazzabuglio di emozioni e di passioni che rendono l’esperienza del samsara sempre più faticosa. Sono libri per migliorare il karma o semplicemente un modo per imparare a fare cose anche complesse utilizzando strumenti semplici? Noi propendiamo la seconda ma sia mai che in realtà non è la prima e che, alla fine dell’arcobaleno, non troviate anche l’illuminazione e scompariate nel nulla della grande luce bianca.

Dopotutto, il filosofo Arthur Schopenhauer diceva non a caso che “in ogni arte la semplicità è essenziale”, e quindi anche nell’arte di vivere.

Che Faccio Con Questo?: Un minuto minimalista – Il metodo veloce per prendere decisioni e guadagnare tempo nella vita, spazio nella casa e risparmiare per sempre –

Cominciamo subito dal libro che certamente ha ambizioni più pratiche di tutto gli altri. Scritto da Claudia Davide Montalto con le foto di Eloi Herrero Calvo, questo libro vi permette di agire in maniera razionale e rapida nella maggior parte delle situazioni che si presenteranno durante la vostra vita. È un libro pensato per dare serenità, gioia e anche un metodo d’azione invidiabile sia per i risultati che per la rapidità con la quale vi consente di prendere una decisione della quale tendenzialmente non vi pentirete. Di questi tempi ci pare già moltissimo. Crescita personale, saggezza, motivazione, benessere e minimalismo portoghese: quale ricetta migliore?

Minimalismo: La Guida Definitiva Per Liberarsi Dal Superfluo Grazie Al Decluttering Per Risparmiare Tempo, Limitare Lo Stress E Avere Una Vita Felice E Appagante

Cambiamo subito registro. Edoardo Pilato imbastisce una narrazione completamente differente, di quelle da cinque stelle: vivere in modo minimalista non significa non acquistare nulla ma circondarci di cose che siano utili e significative per noi. Dare un senso e perseguirlo, con una moderazione e una forma semplice e precisa al tempo stesso che ci consenta di arrivare a una risposta per la domanda fondamentale: di che cosa abbiamo realmente bisogno nella nostra vita? La risposta è semplice: poco, molto poco. Soprattutto, molto meno di quello che il capitalismo imperante ci fa acquistare ogni giorno.

Minimalismo: La straordinaria arte dell’ordine. Risparmia tempo, liberati del superfluo e goditi la vita grazie alla filosofia del Decluttering

Sara Greco si chiede: Quanto è rilassante tornare a casa e trovare un ambiente ordinato? E quanto è comodo trovare subito e a portata di mano ciò che si stava cercando? Se anche voi, come lei, pensate che sia meglio così, questo libro è la vostra narrazione di rinforzo ideale. Se invece pensate che sia molto complicato riorganizzare gli spazi, soprattutto se molto piccoli, allora qui troverete la soluzione che fa per voi: l’energia necessaria a fare meglio soprattutto, più che di più. Perché il problema è togliere, non aggiungere. E rendere armonioso, non buttare. Sara Greco ha molte delle risposte che vi serviranno. Il minimalismo non è semplicemente arte di arredare, ma una vera e propria filosofia di vita. Il fulcro sta nella ricerca di ciò che ci rende felici per eliminare tutto il resto. Una ricerca consapevole per alleggerire la vita che si traduce in maggiore libertà e più tempo a disposizione.

Minimalismo digitale. Rimettere a fuoco la propria vita in un mondo pieno di distrazioni

Il problema, spiega Cal Newport, è che non sappiamo riconoscere cosa sia strettamente necessario. Il minimalismo digitale è un tentativo per aiutarci a sistemare le cose che saranno un problema man mano che la vita digitale, i metaversi e tutto il resto diventeranno sempre di più pervasivi. Ì una moderna lotta contro il sistema contemporaneo. Le società della Silicon Valley hanno sfruttato le più avanzate scoperte della psicologia e delle neuroscienze per tenerci incollati ai loro dispositivi, dando vita alla cosiddetta “economia dell’attenzione”: noi siamo il prodotto e gli inserzionisti pubblicitari sono gli acquirenti. Cal Newport, professore di informatica e saggista, ritiene che il modo migliore per riprendere il controllo sia il minimalismo digitale: una filosofia che prevede di fare un passo indietro e ripensare il nostro rapporto con la tecnologia in maniera attiva.

Il minimalismo nel business

Come si fa a fare affari in maniera diversa? Se l’è chiesto Paul Jarvis, che ha già una visione peculiare della vita e ha voluto trasferirla anche nel business. Cioè, creare un business minimalista. Questo libro spiega esattamente come riuscirci. “Il minimalismo nel business” è un approccio basato sull’idea di rimanere piccoli e mettere in discussione la crescita a tutti livelli imprenditoriali. Non come libero professionista, pagato a progetto, né come startup che ha in previsione di espandersi il più in fretta possibile, bensì come piccola azienda che si impegna deliberatamente a fare di meglio anziché di più. L’autore spiega come restare piccoli possa assicurare la libertà di dedicarsi a ciò che davvero conta nella vita, evitando i mal di testa causati dallo stress inevitabilmente associato alla ricerca di una crescita senza fine. Questo libro introduce il rivoluzionario approccio minimalista al lavoro e spiega come farlo funzionare in maniera efficace, in modo da generare un reddito duraturo nel tempo.

Minimalismo: Come vivere meglio liberandosi del superfluo

Il mondo gronda di consumismo, secondo Elisa Rapelli, ma si può fare meglio: chiudere la porta al consumo e alla pubblicità a tutti i costi, azzerando il bombardamento sui social, nella posta elettronica, in tutti gli aspetti sempre più incasinati che rendono la nostra vita una tale cacofonia che non riusciamo più neanche a sentire o riconoscere il suono della nostra voce e dei nostri pensieri. È possibile che abbia ragione un mondo che sostiene che per essere davvero felici bisogna avere una vita piena di oggetti, di cianfrusaglie, di “cose”? Non si può vivere in un modo diverso? La nostra vita migliora e diventa più felice in maniera direttamente proporzionale al quantitativo di oggetti che possediamo? No, non è così. Questo libro insegna a liberarsi del superfluo, vivere una vita minimalista, liberarsi dalla dipendenza dallo shopping e modificare le proprie abitudini.

1000 tatuaggi minimal. Piccole eleganti opere grafiche dal grande impatto emozionale

Stigmatizziamo il nostro corpo, rendiamolo la tavolozza sulla quale tracciare la via del nostro futuro e il ricordo del nostro passato. Per farlo si possono usare molti stili e modi, uno di questi è quello dei tatuaggi minimal che viene spiegato da Rebecca Vincent. I tatuaggi minimali sono sempre più una tendenza. Grazie alle celebrità che li esibiscono sui social (prime fra tutti Kendall Jenner, Hailey Baldwin e Bella Hadid), i micro tatuaggi vanno per la maggiore. Questo libro, non ci vergogniamo ad ammetterlo, è una fonte di ispirazione per gli artisti del body art ma anche per chiunque voglia esplorare il mondo del tatuaggio.

Minimalismo per famiglie

Dopo tanta teoria, ecco un bel po’ di pratica: un piano di azione “stanza per stanza” studiato da Kim Zoe per semplificare la nostra casa e la nostra vita famigliare. Il problema è capire per bene cosa succede e come fare per cambiare tendenze e strategie. L’autrice condivide strumenti e strategie per riordinare ogni stanza della casa e fornisce utili linee guida per ciascun membro della famiglia. Inoltre, mostra come sia possibile mantenere una casa minimalista pur avendo un’intensa vita familiare. I grandi temi toccati da Kim Zoe sono anche molto vari: Creare una mentalità minimalista. Si scopre cos’è realmente il minimalismo (e cosa non è), i suoi benefici sullo stile di vita e come integrarlo nella nostra vita e in quella dei nostri familiari. Semplificare gli spazi in cui si vive. Si impara anche a seguire strategie pratiche e concrete per riordinare definitivamente la tua casa. Rendere il minimalismo un lavoro di squadra. Si imparano anche le tecniche per coinvolgere nel minimalismo la nostra famiglia.

Minimalismo, arte povera, arte concettuale

In realtà il minimalismo si può studiare partendo dalle arti figurative. È quello che fa Francesco Poli con il suo libro di storia dell’arte focalizzata su un particolare momento storico a cavallo della seconda metà degli anni Sessanta e che è andata avanti ancora per il decennio successivo. Sono varie tendenze artistiche e di ognuna di queste tendenze e dei loro principali protagonisti )da Robert Rauschenberg a Jasper Johns, da Sol LeWitt a Frank Stella, da Pino Pascali a Giulio Paolini) si parla in modo specifico dopo una ricognizione storica sulla situazione artistica negli anni Sessanta nei principali paesi (Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia). Fondamentale per capire ciò di cui si parla quando si parla di minimalismo, in realtà.

Minimalismo: Come ottenere più felicità, libertà e tempo per voi stessi grazie a uno stile di vita minimal

Nicola Arcimboldi prova a rispondere ad alcune domande molto importanti che spesso sottovalutiamo ma che sono in realtà alla base di una scelta basata sul minimalismo come filosofia di vita: vorreste avere più spesso la mente libera per potervi concentrare sulle cose essenziali e positive della vita? Volete sapere come praticare il minimalismo a vostro vantaggio? Non vorreste imparare anche voi ad apprezzare e godervi le piccole cose della vita? Ecco, le risposte a queste domande sono contenute in questo piccolo ma importante libro.

Il potere del minimalismo: Come ottenere più libertà, gioia e ordine attraverso metodi semplici ed efficaci

Qual è l’origine dello stile di vita minimalista? Ce lo spiega Robert Brand in questo libro conciso ed essenziale che ci permette anche di capire come possiamo superare il senso di sopraffazione e affaticamento che viene da un mondo accelerato e digitalizzato in cui tutto e abbondantemente disponibile 24 ore su 24. Una nota particolare di questo libro è la sua facilità e comprensibilità: affronta temi che si riescono a capire senza grandi problemi, con istruzioni precise e dettagliate per mettere in pratica i vari stili di vita. Ci sono anche dei piccoli esercizi mentali da fare, che non fanno mai male e tengono lo spirito acceso e la mente agile e plastica.

Come Spiegare (e capire) Il Minimalismo: NON dovrai vendere tutto quello che possiedi per essere felice! Devi solo seguire una semplice strategia

In questo breve libro Giacomo Grecco si interroga su un punto specifico e molto particolare: chi ci dice che la felicità debba per forza derivare dalla privazione e dall’austerità? Andiamo quindi controcorrente e analizziamo in maniera critica l’idea stessa di minimalismo per capire qual è il vero messaggio che sottende e come fare a coglierlo. Una lettura illuminanti, che ci fa uscire dalla casta dei supini per ascendere alla nona nuvola del senso. Superiamo i preconcetti etici con i quali è stato etichettato il minimalismo.

