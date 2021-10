I migliori libri per vendere tutto online

Il più grande successo dell’e-commerce è che tutti possono farlo. Ci sono piattaforme, strategie, tecniche, strumenti e sopratutto c’è quella fantastica infrastruttura che si chiama Internet.

Perché, diciamocelo chiaro, l’unico limite all’uso di internet, costruita su un pugno di protocolli studiati per essere neutri e plasmabili alla bisogna, è la nostra fantasia. Siamo noi che dobbiamo immaginare e trovare le soluzioni. Ad esempio: perché non vendere? Vendere tutto online, ecco i libri per imparare a farlo.

SHOPIFY, DROPSHIPPING E AMAZON FBA 2021: La guida definitiva per aprire ed avviare il tuo negozio on line e vendere con successo attraverso le più importanti e profittevoli piattaforme di E-Commerce

Cominciamo con un libro importante, capace di introdurci in maniera aggiornata ai problemi della vendita online con la tecnica più importante: il dropshipping. Sia per Shopify che per Amazon FBA. L’autore è Paul J. Abramah che fa un ottimo lavoro a spiegare tutto quello che è necessario.

Sto caricando altre schede...

Vendere su Amazon FBA nel 2020: La Bibbia dei Venditori di successo Amazon FBA: Come scalare il Business da zero a 12k € in 60 giorni

Un libro appena più “vecchio” di quello precedente, ma sappiamo però che su Internet basta che passi un anno per trasformare tutto. In realtà questo libro è molto interessante per l’approccio più strutturato e la capacità di dare le informazioni necessarie in poche pagine ma assolutamente sintonizzate sull’obiettivo finale: vendere tanto e vendere bene.

Sto caricando altre schede...

VENDERE ONLINE E SOCIAL MEDIA. Come Telegram può incrementare le tue vendite.: Trucchi e consigli per aiutarti a sviluppare il tuo business.

Non si vive di sola Amazon e di solo Shopify. Esiste anche una cosa chiamata Telegram, lo strumento di comunicazione creato da due fratelli russi alternativo a Whatsapp che però ha una peculiarità: i canali. Con questi è possibile fare di tutto, dall’informazione alle liste tra amici per condividere cose sino ai canali di vendita che vanno per la maggiore. Qui Ilaria Coletta spiega come si fa.

Sto caricando altre schede...

DROPSHIPPING: Vendo ma non spedisco, guida per iniziare il drop shipping con lista fornitori, creare un ecommerce con Shopify, vendere online e guadagnare.

Abbiamo menzionato più volte il dropshipping e allora perché non studiarlo in maniera più approfondita? L’approccio scelto da Francesco Crema, che parte dall’idea anziché da uno dei canali possibili, è interessante perché consente di apprendere logiche di funzionamento e strategie di vendita senza rimanere vincolati a una specifica piattaforma. Utile e compatto.

Sto caricando altre schede...

E-commerce in Cina. Come vendere on line il made in Italy

L’Italia piace e piace moltissimo anche in Cina. Un paese aperto al gusto e alla ricerca del bello, che ha trovato nel tempo molte cose buone dall’Italia. E quindi perché non lanciarsi nella vendita del Made in Italy in Cina? Questo libro di Alberto Giusti e Stefania Musso spiega bene e in maniera semplice come si fa.

Sto caricando altre schede...

VENDERE ONLINE SENZA MAGAZZINO: Come avviare un dropshipping di successo con AliExpress

Si può vendere online senza magazzino? E si può farlo se i propri fornitori sono in Cina? Questo libro permette di approfondire alcuni degli aspetti fondamentali necessari alla creazione di un business basato sulla vendita senza magazzino, cioè il dropshipping. E si focalizza su AliExpress, che è la cosa più utile e funzionale che possiamo trovare in Cina oggi per fare questo.

Sto caricando altre schede...

Il Libro Segreto del Network Marketing Online: Come Usare il Network Marketing Online per vendere e reclutare in modo automatico. Senza liste nomi e senza fare telefonate a freddo.

Allarghiamo un attimo il tiro del ragionamento, come è caratteristica di questa rubrica, e vediamo un aspetto fondamentale del marketing online di rete: la capacità di creare liste e mettere assieme reti di vendita. Il Network Marketing Online è una risorsa ulteriore e molto pratica per chi voglia vendere in rete, alternativa a quello di cui parlavamo prima o semplicemente propedeutica nel senso che permette di trovare i clienti a cui poi vendere e spedire le cose. Il libro di Gian Luca Masciangelo è ottimo.

Sto caricando altre schede...

E-commerce vincente. Dai modelli di business alle strategie di vendita online

In questo libro molto chiaro e comprensibile, Daniele Rutigliano spiega perfettamente come si fa a mettere assieme una strategia di vendita online e come avviarla: quali sono i modelli di business, quali i modi operativi. È un riferimento per molti, consente di fare tanto e va oltre quello che si può fare da soli, offrendo una prospettiva adatta anche ale PMI e non solo.

Sto caricando altre schede...

PROFESSIONE DROPSHIPPER: Come costruire il tuo impero con l’e-commerce

Luca Valori in questo libro affronta il tema della vendita online in maniera più interessante della media: infatti il punto di partenza è come strutturare un tipo di strategia che funzioni in maniera completamente diversa dal solito. Ci sono molti nuovi concetti da capire che vengono presentati senza tanti giri di parole. Molto utile per capire i meccanismi della vendita online senza magazzino.

Sto caricando altre schede...

Come fare un lancio online. La formula segreta per comunicare e vendere su internet

Tutto pronto? Siete preparati, avete letto i libri e avete organizzato tutte le cose amministrative, burocratiche e resto. Adesso vi manca un tassello molto particolare: lanciare online il tutto. Ci pensa Jeff Walker a darvi tutte le dritte necessarie a creare un posizionamento strategico fin dal lancio. Un libro brillante e pratico, è pieno di trucchi, consigli e spiegazioni scritte in maniera pratica e funzionale.

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: