Con Apple che punta agli OLED, prevista in calo la domanda di mini-LED

Un fornitore Apple di display mini-LED afferma che la domanda di quest’ultimo tipo di schermi è prevista in diminuzione in alcuni settori (mercato consumer) ma in crescita in altri.

Apple a quanto pare avrebbe deciso di usare la tecnologia OLED per vari prodotti futuri, e il sito taiwanese DigiTimes riferisce che la domanda di display mini-LED è prevista per il 2023 in calo nell’ambito dei dispositivi elettronici di consumo, e in aumento in ambiti quali i cruscotti e i display per i veicoli.

Il sito Macrumors ricorda che la scorsa settimana è circolata una indiscrezione secondo la quale, Samsung starebbe dando priorità allo sviluppo di uno specifico tipo di display OLED che Apple avrebbe intenzione di usare su futuri iPad Pro. Secondo le voci in questione, Apple avrebbe intenzione di presentare un iPad Pro con display OLED nel 2024, indiscrezione che avrebbe portato i produttori di display mini-LED a cominciare a valutare altri potenziali mercati.

Oltre all’iPad Pro, Apple avrebbe in cantiere per il 2024 un MacBook Air con display OLED. A Cupertino starebbero prendendo in considerazione il possibile uso degli OLED anche per un nuovo iPhone SE, ma l’azienda sarebbe indecisa se usare l’OLED o LCD per ridurre i costi.