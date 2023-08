Offerte Amazon 8 agosto fino al 36% su Apple, Logitech, Panasonic, AVM, Xiaomi, Duracell

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Argento In offerta a 1710,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1429,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 958,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 512GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1609,99 € – invece di 2049,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1175,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10.2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 639,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 849,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 659,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 719,00 € – invece di 989,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 999,99 € – invece di 1189,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 799,99 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 115,99 € – invece di 135,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Logitech MX Keys S Combo – Tastiera e Mouse Wireless con Palm Rest, illuminazione personalizzabile, Scorrimento veloce, Bluetooth, USB C, Windows/Linux/Chrome/Mac, Disposizione Italiano QWERTY, Grigio In offerta a 170,42 € – invece di 229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio In offerta a 12,99 € – invece di 17,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic LUMIX DC-GH6, Fotocamera Mirrorless con Sensore MOS 4/3 25.2 MP, 5.7k Apple Pro Res Senza Limiti Registrazione, Video C4K/4K 4:2:2 10-bit, Doppio Stabilizzatore 5-assi, Corpo In offerta a 1399,00 € – invece di 2199,00 €

sconto 36% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX Edition International, Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band fino a 2.400 MBit/s + FRITZ!Repeater 3000 Edition International, Ripetitore – Wi-Fi extender Triband In offerta a 266,68 € – invece di 349,98 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Sistema 3D, Navigazione LDS, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria 5200mAh, Pulizia Doppio Panno Rotante, Smart Google Home e Alexa, Bianco In offerta a 339,99 € – invece di 428,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Lifewit Borsa Termica Porta Pranzo Borsa Frigo Isoterma per Alimenti Mantenere Caldo o Freddo per PIC-nic/All’aperto/Barbecue/Campeggio/Eventi Sportivi In offerta a 25,99 € – invece di 29,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

CONOPU Racchetta Zanzare Elettrica, 4000 Volt, 1200mAh USB Ricaricabile Antizanzare, Torcia Rimovibile, 3 Strati Protezione Maglia, Efficace Contro Le Mosche, Ideale per Interni ed Esterni, Nero In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 18, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 14,19 € – invece di 15,75 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).