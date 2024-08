In IKEA droni, AI e umani lavorano insieme

Pubblicità

È bastato un aggiornamento software per portare i droni magazzinieri del gigante IKEA a un livello superiore: con l’intelligenza artificiale appena acquisita infatti migliorano sensibilmente le operazioni di inventario, soprattutto nelle aree destinate all’evasione degli ordini nei centri di distribuzione del colosso svedese.

IKEA sta investendo molto in questa tecnologia: i primi test dei droni nei magazzini erano cominciati nel 2021 grazie soprattutto alla collaborazione con l’azienda di robotica Verity, e da allora ha gradualmente esteso il loro impiego arrivando a costruire una flotta composta da più di 250 droni operanti nei magazzini di 73 città dislocate in noe diversi paesi.

Da sempre si occupano dei compiti fisicamente impegnativi e più dispendiosi in termini di tempo. In questo modo i magazzinieri umani possono concentrarsi in attività di “alto valore” e vedere il loro lavoro maggiormente gratificato. Il tutto mentre si lavora senza interruzioni.

Cosa è appena cambiato

Grazie agli algoritmi AI da poco aggiunti tramite aggiornamento software, i droni adesso possono eseguire controlli simultanei dell’inventario, e con maggiore precisione, fornendo dati in tempo reale, permettendo così ai dipendenti di agire tempestivamente sulle varie attività da portare a termine durante la giornata.

Per Tommy Niemierowski, Fulfillment Project Implementation Manager di Ikea Belgio (dove si stanno eseguendo i primi test con AI) il processo di installazione è particolarmente semplice, e la ricompensa “enorme”, tanto che si prevede già di espandere flotta e aggiornamenti per tutto il corso del prossimo anno, soprattutto in Europa e Nord America.

Oggi l’algoritmo fotografa e identifica le aree di stoccaggio dei prodotti muovendosi attraverso voli pre-programmati e operando ai livelli più alti delle scaffalature (dal terzo in su), rilevando in automatico gli ostacoli per evitare collisioni.

Cosa cambierà domani

Ma per il futuro si stanno già studiando nuove funzioni da aggiungere alla flotta, valutando ad esempio nuove capacità di ispezione e analisi degli scaffali. Il tutto – precisano – chiaramente conforme alle norme di sicurezza e privacy per i dipendenti

