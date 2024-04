Da IKEA mobili e componenti d’arredo per i gamers

IKEA lancia i mobili per il gaming con l’obiettivo di attirare un pubblico eterogeneo, anche dei non giocatori. Tra sedie, tavoli e altri accessori, i nuovi mobili Ikea sono luminosi, flessibili e versatili.

L’idea di IKEA è quella di attirare un pubblico più vasto possibile, anche se la nuova collezione sarà certamente dedicata ai gamer. I mobili arriveranno nei negozi a partire dal settembre prossimo e la nuova serie si comporrà di sedie, tavoli, vetrinate e altri accessori ancora.

La nuova serie di mobili sarà certamente colorata, con tonalità vivaci, con mobili che si piegano e trasformano a seconda delle necessità del giocatore. Secondo Philip Dilé, sviluppatore di prodotti della nuova collezione, Brännboll, le novità sono progettate specificamente per il gioco, ma andranno incontro ai gusti di tutti e saranno utili anche per i non gamer.

In particolare, la collezione includerà quattro tipi di sedie, carrelli avvolgibili, tavoli e diversi pezzi per l’esposizione, come vetrinette per mettere in mostra la propria collezione di action figure.

Ciascun mobile ha previsto uno studio prima della realizzazione, con il team dedicato che ha interagito con giocatori professionali e casual di tutto il mondo, raccogliendo feedback per ottimizzare i prodotti. In particolare, il team ha scoperto che il concetto di videogioco si è molto trasformato rispetto al passato, con le console portatili che hanno preso il sopravvento. Adesso, non si gioca più soltanto in salotto, ma è possibile spostarsi in casa, dal seminterrato alle stanze dei bambini. Del resto non potrebbe essere altrimenti considerando console come Nintendo Switch, Steam Deck e similari.

La nuova linea di mobili IKEA assume uno stile più “giocoso”, che non formale, con sedute anche gonfiabili a ciambella o poltrone che si aprono per diventare ancor più basse, senza rinunciare alla ergonomia, incentrata sulla semplicità e sulla bassa tecnologia.

Giallo, verde, blu e rosso sono le tonalità brillanti predominanti in questa collezione, con il nero che apparirà davvero in piccole dosi. Tra sedie e vetrinate questa particolare edizione di mobili conterrà anche una scrivania gaming più tradizionale, con uno spazio per contenere due monitor, oltre agli appositi alloggiamenti per contenere il case del PC. Il tutto, però, starà all’interno di un armadio chiuso, così da avere una intera postazione gaming che, all’occorrenza, potrà sparire per avere maggiore spazio in stanza.

