IKEA richiama il caribatteria Askstorm per rischi di ustione e folgorazione

Negli scorsi giorni IKEA ha annunciato il richiamo di alcuni modelli del caricabatteria Askstorm per il pericolo di ustione termina e folgorazione. L’avviso urgente del colosso dell’arredamento invita a cessare immediatamente l’utilizzo del dispositivo in questione, indicando i modelli interessati: Askstorm 40W USB color grigio scuro, codice articolo 50461193.

Pericolo ustioni e folgorazioni

IKEA invita inoltre i possessori del caricabtteria a contattare la società per la restituzione del dispositivo e per ottenere il rimborso completo. Anche chi non ha più lo scontrino può ottenere il rimborso perché IKEA precisa che non è necessario presentare la prova di acquisto.

Nell’annuncio di richiamo IKEA dichiara che la sicurezza è la sua massima priorità, per questa ragione è stato deciso il richiamo dal mercato del caricabatteria Askstorm. In particolare nei modelli da 40W USB grigio scuro:

“Il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi o rompersi dopo essere stato avvolto attorno al caricabatteria o piegato più volte, in seguito a un periodo di utilizzo prolungato”.

Con l’andare del tempo e l’usura:

“Il cavo danneggiato potrebbe causare ustioni termiche e folgorazione. Per questo abbiamo deciso di richiamare dal mercato il caricabatteria Askstorm 40W USB”.

Come riconoscere i caricabatteria IKEA Askstorm pericolosi

Per verificare se il caricabatteria rientra nei modelli pericolosi occorre capovolgere il dispositivo per controllare la presenza dell’etichetta . Nella prima riga a destra il numero di modello deve essere ICPSW5-40-1, come evidenziato nell’immagine: in questo articolo riportiamo una immagine dell’etichetta pubblicata da IKEA.

Chi è in possesso del caricabatteria Askstorm 40W USB grigio scuro può ottenere ulteriori informazioni contattando direttamente IKEA al numero di telefono +390236011887. È sempre possibile riportarlo in qualsiasi negozio IKEA per ricevere il rimborso completo.

