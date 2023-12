La linea IKEA Dajlien per fitness in casa include un purificatore portatile

IKEA ha preparato una nuova linea di prodotti chiamata Dajlien per migliorare la routine di fitness domestica. Sarà lanciata a gennaio in edizione limitata e in questa prima fase si comporrà di 19 prodotti che vanno dai tappetini per lo yoga ai pesi per l’allenamento, passando anche per purificatori d’aria e altoparlanti Bluetooth portatili.

Anche se di purificatori d’aria IKEA ne vende già diversi, il nuovo modello della serie Dajlien – che funziona anche come ventilatore – incuriosisce perché assomiglia molto al suo fratello Uppatvind ma presenta tre velocità, è ancora più compatto e viene proposto all’economico prezzo di 35 €.

E anziché essere disponibile nella sola colorazione bianca, questo nuovo modello è dotato di una maniglia giallo brillante a corredo di un’accattivante scocca verde. Non sembra solido quanto lo Starkvind di IKEA ma dovrebbe essere un’ottima alternativa, specie per chi ha un budget limitato.

Tutti i prodotti di questa nuova collezione sono comunque pensati per essere portatili e quindi facili da trasportare, da usare e da riporre. IKEA li ha progettati pensando a tutte quelle persone che vivono in piccoli spazi, come un monolocale, e non vogliono tuttavia rinunciare agli allenamenti in casa.

In questo senso fanno ad esempio notare come sia possibile usare l’appendiabiti per far asciugare i panni tra una sessione d’allenamento e l’altra, mentre il carrello può essere nascosto sotto una scrivania.

La panca con contenitore – realizzata in bambù e con tappetino antiscivolo facile da nascondere – invece oltre che per gli allenamenti funge anche da soluzione per tenere tutto in ordine e come tavolino davanti al divano.

Spiega Sarah Fager, designer di IKEA:

Non tutti si sentono a proprio agio nell’andare in palestra, ma allo stesso tempo a casa siamo vincolati dallo spazio e dal tempo. La linea DAJLIEN nasce dal desiderio di trovare soluzioni intelligenti che affrontino queste limitazioni, aiutando le persone a creare un luogo comodo e stimolante per il proprio esercizio fisico.

In totale come dicevamo sono 19 i nuovi prodotti della nuova linea Dajlien di IKEA, ovvero:

Accappatoio con cappuccio Accappatoio post-esercizi Appendiabiti Asciugamano da bagno Asciugamano per le mani Busta della spesa Carrello Coperta Cuscino Marsupio Panca con contenitore Pantofole Pesi per l’allenamento Purificatore d’aria portatile Set per gli esercizi Sgabello Speaker Bluetooth portatile Tappetino (Grande) Tappetino (Piccolo)

Sulla purificazione d’aria

Se volete approfondire l’argomento riguardante i purificatori d’aria allora sappiate che oltre al nuovo Dajlien portatile e al sopracitato Starkvind, da IKEA trovate anche il sensore Smart Vindstyrka che fornisce avvisi in tempo reale sulla qualità dell’aria, aiutandovi quindi in una migliore gestione del ricambio d’aria in casa. Per maggiori informazioni potete leggere la nostra prova sul campo.