Il nuovo Android TV Xiaomi Mi Box è in arrivo con tante novità

Xiaomi Mi Box è tra i più apprezzati box con Android TV a bordo sul mercato, in quanto offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e specifiche tecniche all’avanguardia. Adesso, però, il peso degli anni inizia a farsi sentire, tanto che il dispositivo necessiterebbe di un aggiornamento hardware importante. Sembra essere alle porte.

9to5Google ha individuato una scheda prodotto per Xiaomi TV Box S 2nd Gen, apparso sul sito web globale di Xiaomi. Questo lascherebbe pensare a un possibile lancio internazionale. Ecco quello che ci si può aspettare da questo nuovo dispositivo di streaming.

Sebbene ci si possa aspettare un aggiornamento rivoluzionario rispetto ai modelli precedenti, tuttavia ci sarà un’importante evoluzione del chipset, con l’introduzione di una CPU quad-core Cortex-A55 e di una GPU Mali-G31 MC2. Se fosse vero, si tratterebbe di un grande miglioramento rispetto al Mi Box S del 2018, che utilizza una CPU quad-core Cortex-A53 e una GPU Mali-450, ormai obsoleti.

Xiaomi TV Box S 2nd Gen proporrà anche l’interfaccia Google TV, piuttosto che la UI Android TV dell’attuale modello. Per il resto, l’azienda ha deciso di mantenere la stessa quantità di RAM (2GB) e memoria interna (8GB). Da questo punto di vista il dispositivo potrebbe effettivamente deludere: RAM e ROM sono davvero poche, soprattutto per un box del 2023.

Tra le altre specifiche attese di questo dispositivo ci sarà il supporto Bluetooth 5.2, la riproduzione video in 4K/60fps, il supporto Dolby Vision, l’integrazione HDR10+ e una porta da 3,5 mm. Non c’è ancora nulla di certo riguardo il supporto AV1.

Il nuovo box TV di Xiaomi non avrà il supporto per le schede microSD, ma manterrà la porta USB 2.0 dell’attuale modello. Ciò significa che sarà possibile collegare facilmente un disco rigido portatile o una chiavetta USB esterna. Questo rappresenta un punto a favore di questo box rispetto al Chromecast con Google TV, che richiede l’uso di un hub USB-C per espandere la memoria.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per il mercato internazionale, ma l’azienda dovrebbe fornire maggiori dettagli a breve.