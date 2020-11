Il nuovo controller di Pioneer DJ supporta Rekordbox e Serato

Solitamente quando si acquista un controller per DJ si è bloccati ad un unico dispositivo ed un’unica piattaforma software. Questo discorso però non vale per il nuovo Pioneer DDJ-FLX6, che ha tra i suoi principali punti di forza proprio la compatibilità con Serato DJ Pro e Rekordbox. Caratterizzato da un’elegante scocca nera opaca, include inoltre due effetti unici: Jog Cutter e Merge FX. Ma soprattutto, si posiziona in una fascia di prezzo mediamente bassa per questo genere di dispositivi: costa solo 599 dollari.

Sebbene chi lo ha provato lo definisce un ottimo controller, c’è da dire che il mercato è pieno di soluzioni concorrenti che combinano layout differenti, quindi prima di sceglierne uno piuttosto che un altro è consigliabile analizzarne diversi e scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze. Per dire, questo Pioneer DDJ-FLX6 ha quattro canali ma non ha ingressi esterni a parte una sola presa USB, che però può fungere anche da alimentazione. Ciò significa che chi usa un DVS o alterna vinile e digitale, questo controller non va bene.

Come dicevamo può funzionare in combinazione con Rekordbox e/o Serato, e al momento sono pochi che permettono di fare la stessa cosa. Per dire, c’è l’XDJ-XZ ma in confronto è un mostro di potenza e costa anche quasi il quadruplo. Il bello del Pioneer DDJ-FLX6 invece è proprio questo: per 600 dollari si ha tra le mani un prodotto molto buono senza spenderci troppo. E’ dotato di ampie manopole e controlli per il pitch in basso a destra come altri prodotti di fascia alta, mentre l’area in alto a destra è dedicata al nuovo controller Merge FX.

Serve praticamente per controllare gli effetti di transizione, in maniera facile ed immediata. Grazie alla manopola dedicata è possibile anche regolare manualmente la velocità, dando molta più libertà al DJ. Il Jog Cutter invece è una funzione più simile allo Scratch ma permette di fare tutto con una mano sola attraverso la jog wheel, grazie ad una serie di automatismi che vanno a semplificarne l’effetto finale. A tal proposito, tramite Rekordbox è possibile accedere ad una vasta serie di Sample Scratch oppure la stessa cosa si può fare con lo Scratch Bank di Serato DJ Pro.