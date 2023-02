Jaguar Land Rover, è dedicato all’Intelligenza Artificiale l’Engineering Hub Italiano

Jaguar Land Rover, in collaborazione con la sua filiale italiana, fa sapere di aver creato un Engineering Hub totalmente basato in Italia. Il team di ingegneri svilupperà sistemi di assistenza alla guida e lavorerà sulle tecnologie di guida autonoma di prossima generazione nel campo dell’intelligenza artificiale (AI).

Il nuovo centro di progettazione fa parte della partnership strategica con NVIDIA e andrà ad integrarsi all’attuale network di divisioni progettuali di Jaguar Land Rover nel Regno Unito, nella Repubblica d’Irlanda, in Ungheria, in Spagna, in Germania, in Cina e in Nord America.

Attualmente, l’azienda britannica sta rafforzando il suo team di ingegneri in tutto il mondo, soprattutto nelle aree dei sistemi di assistenza alla guida e della guida autonoma. Gli esperti appena assunti contribuiranno a preparare l’azienda ad affrontare le nuove sfide e le tendenze globali dell’industria automobilistica, per dare forma, in questo modo, ad un futuro sostenibile e fortemente innovativo.

Nell’ambito della sua strategia relativa alla guida autonoma e della collaborazione con NVIDIA annunciata lo scorso anno, l’azienda britannica sta ricercando, sviluppando e testando le più recenti tecnologie in materia di veicoli autonomi, così come la relativa infrastruttura di supporto necessaria.

A partire dal 2025, tutti i nuovi modelli Jaguar e Land Rover saranno basati su una piattaforma software-defined che promette un’ampia gamma di sistemi automatizzati per la sicurezza attiva, la guida, il parcheggio e l‘assistenza alla guida.

All’interno del veicolo, il sistema offrirà funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui il monitoraggio del conducente e degli occupanti e funzioni avanzate di visualizzazione dell’ambiente circostante al veicolo. Tutto ciò è frutto di una collaborazione tra Jaguar Land Rover e Nvidia, che riferiscono dello sviluppo di “software ideale per la prossima generazione di veicoli”.

L’azienda britannica sta intraprendendo una profonda trasformazione digitale, che prevede un grande impiego di capitali e notevoli investimenti sia in risorse umane e sia nella formazione a livello globale.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito