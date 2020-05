Il Pac-Man multiplayer di Amazon si giocherà in diretta su Twitch

Come promesso Amazon Games inizia a farsi strada nel mondo videoludico: è di qualche ora fa la notizia del rilascio dello sparatutto Crucible, a cui seguirà un gioco di ruolo online (MMORPG) in arrivo ad agosto. I piani del team di sviluppo, però, includono anche altro, e il prossimo gioco sarà una versione rinnovata, rivista ed ampliata del leggendario Pac-Man che Amazon trasformerà in un titolo multiplayer destinato alla trasmissione delle partite in streaming tramite Twitch.

Prende il nome di Pac-Man Live Studio: la versione di Amazon non si propone solo come una variante del classico arcade, ma sarà riproducibile direttamente nel proprio canale Twitch, perfetto per la condivisione e l’interazione tra streamer e spettatori, o solo tra amici che faranno squadra da diverse località.

L’annuncio del team di sviluppo descrive tre modalità di gioco, con una modalità Infinita che consentirà a un gruppo di amici di fare squadra e provare a progredire attraverso il maggior numero di livelli possibile, finché l’ultimo degli utenti sopravvive.

Ancora, un Maze Creator personalizzato incoraggerà i giocatori a creare le proprie mappe e votare quelle più popolari, mentre la modalità Classica consentirà di affrontare tutti nello stesso mondo di gioco in una battaglia per la supremazia in classifica.

Per il momento non è ancora stata menzionata alcuna data di uscita precisa per la versione della nuova versione Amazon di Pac-Man in multiplayer, ma sono state pubblicate alcune schermate del gioco in azione, che il prossimo giugno celebrerà il 40° anniversario.

