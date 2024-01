Il primo cartone animato con Topolino è di pubblico dominio

Il primo cortometraggio di animazione con protagonisti Topolino e Minnie è di pubblico dominio dopo 96 anni.

Lo riferisce BBC ricordando che il primo cartone nel quale appaiono Mickey e Minnie Mouse è intitolato “Steamboat Willie” considerato da molti il corto che ha permesso alla Disney di diventare quello che è adesso, contribuendo alla storia del cinema.

Il corto fu il primo non solo a mostrare Topolino e Minnie, ma anche a il primo con una colonna sonora con musiche ed effetti sonori completamente sincronizzata;

Le immagini del cartone in questione sono di pubblico dominio, e creativi e fumettisti possono rielaborare le immagini e usare le prime versioni di Topolino e Minnie. Di fatto, chiunque può usare queste versioni senza costi o richiedere permessi.

Disney sottolinea che versioni più moderne sono ovviamente ancora coperte da copyright. “Continueremo ovviamente a proteggere i nostri diritti per le versioni più moderne di Topolino e altri lavori che restano soggetti al diritto d’autore”, ha dichiarato la multinazionale statunitense fondata nel 1923 da Walt Disney e suo fratello Roy con il nome di Disney Brothers Cartoon Studio (diventata successivamente The Walt Disney Studio, poi Walt Disney Productions e poi The Walt Disney Company).

Il film – che risale al 1928 – fu al centro di un po’ di attenzioni per quanto riguarda il Copyright Term Extension Act del 1998 passato negli Stati Uniti. Steamboat Willie fu vicino a entrare nel pubblico dominio negli Stati Uniti più volte. Ogni volta, la protezione venne estesa e ora può essere legalmente condiviso, riprodotto, riutilizzato, riadattato, ecc.

Altri famosi film, libri e personaggi creati nel 1928 che sono o stanno per diventare di pubblico dominio, sono: “Il Circo” (film muto diretto, interpretato e prodotto da Charlie Chaplin), “La Strada di Puh” (in Italia noto come “La strada di Winnie Puh”, il secondo libro della serie per ragazzi scritta da A. A. Milne e illustrata da E. H. Shepard con protagonista l’orso Winnie Puh) e “L’amante di Lady Chatterley” (considerato uno tra i romanzi più famosi del XX secolo).