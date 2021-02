Il telefono IP DECT Poly Rove è il primo con protezione antimicrobica

Poly, azienda specializzata in prodotti audio e video, ha presentato il nuovo telefono IP DECT Poly Rove, indicato come “la prima e unica soluzione telefonica con protezione antimicrobica Microban”.

Microban è un’azienda specializzata nel campo della tecnologia antimicrobica e la sua combinazione con il nuovo sistema telefonico cordless di Poly promette di fornire “la massima sicurezza” agli addetti frontline e a coloro che lavorano in spazi collaborativi e di alto transito di persone, dove sono presenti superfici esposte a contatti frequenti e le conversazioni telefoniche sono una priorità.

La gamma Poly Rove, che include i modelli Poly Rove 30 e Poly Rove 40, promette di prevenire la proliferazione incontrollata dei microrganismi durante periodi di tempo prolungati e incorpora la tecnologia antimicrobica di Microban per mantenere la superficie del telefono un 99% più pulita. Mentre i magazzini, gli impianti di distribuzione e consegna proseguono con la loro attività in tutto il mondo, questa tecnologia non solo aiuta a combattere la crescita microbica, che è dannosa per i dispositivi, ma offre anche una protezione antimicrobica che non altera l’estetica, la funzionalità o la durata delle soluzioni. La tecnologia antimicrobica è integrata durante il processo di fabbricazione del prodotto, promettendo di inibire la crescita di batteri e germi durante tutta la vita utile del dispositivo, garantendo la massima sicurezza nei luoghi di lavoro molto frequentati.

Oltre alla tecnologia Microban, i telefoni Poly Rove sono ermetici alla polvere e sono impermeabili con un grado di protezione IP65, che li rende adatti per l’uso in settori come quello sanitario, manifatturiero e di retail, dove i dipendenti spesso condividono dispositivi durante l’intero arco della giornata. Il ripetitore DECT del Poly Rove R8 offre trasmissione DECT criptata in modo che la sicurezza non venga compromessa se l’utente ha bisogno di allontanarsi dalla base.

Il produttore vanta caratteristiche quali : audio di qualità, tecnologia Voice HD e riduzione del rumore di fondo. Il tasto di selezione rapida e programmabile e l’ampio display permettono di gestire e rispondere a una chiamata in modo facile, indipendentemente da dove ci si trovi. I prezzi non sono stati comunicati.