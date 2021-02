Apple TV+ e Skydance Animation, firmato l’accordo per nuovi film

Apple ha firmato un accordo pluriennale: Apple TV+ e Skydance Animation saranno insieme per nuovi film e programmi tv sulla tv in streaming di Cupertino. Un accordo annunciato: già lo scorso anno erano state riportate le notizie di colloqui tra Apple TV+ e Skydance Animation.

Grazie a questo accordo pluriennale tra Apple TV+ e SkyDance Animation arriveranno nuovi film e programmi tv, tra cui i film d’animazione Luck e Spellbound. Per entrambi i film si prevedeva un’uscita al cinema nel 2022 ed è probabile che questa data e il debutto nelle sale cinematografiche prima che su Apple TV+ saranno confermati.

Spellbound è un musical animato, che racconta la storia di una giovane ragazza che si propone di spezzare l’incantesimo che ha diviso in due il suo regno. Il film è diretto da Vicky Jenson ed è scritto da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton. La colonna sonora originale del film è scritta dal premio Oscal Alan Menken, con testi di Glenn Slater.

Luck, diretto da Peggy Holmes e scitto da Kiel Murray, è incentrato sulla ragazza più sfortunata dal mondo, che dopo essere inciampata in un mondo mai visto prima, deve unirsi a creature magiche per scoprire una forza più potente persino della stessa fortuna.

Apple ha ordinato anche, secondo quanto riportato dalla rivista specializzata in show business The Hollywood Report, una serie originale basata sui libri The Search of WondLa di Tony DiTerlizzi. Una serie che sarà scritta e prodotta da Lauren Montgomery, con Chad Quant e DiTerlizzi presenti assieme al Gotham Group anche come produttori esecutivi.

È probabile che l’accordo tra Apple TV+ e Skydance Animation sia stato piuttosto controverso: John Lasseter è a capo del settore animazione della società ed ha prodotto i film Luck e Spellbound. Lasseter ha avuto una lunga carriera presso Disney e Pixar, lavorando a film come Toy Story, A Bug’s Life e Cars, ma ha lasciato la compagnia nel 2018 dopo essere stato accusato di molestie sessuali.

