Il video campanello di Eufy presto compatibile con HomeKit

Quasi un mese fa il rumor sulla possibile compatibilità del campanello Eufy Wireless con HomeKit entro giugno. La fonte, l’attendibile sito tedesco ifun.de, affermava che fosse stata Eufy stessa ad annunciare tale novità.

E’ comprensibile essere scettici, specialmente con riguardo al mondo di HomeKit, con una lunga serie di promesse non mantenute fino ad oggi. Tuttavia, Eufy è una di quelle aziende che sembrano rispettare le promesse di compatibilità al mondo Apple, con gli aggiornamenti ad EufyCam 2 e 2C che hanno ottenuto la funzionalità HomeKit Secure Video (HSV).

Inoltre, un utente Reddit del Regno Unito (u/Diellur), nel ripristinare il campanello wireless di Eufy, ha riferito di aver visto apparire la periferica nella sua app Casa, con tanto di opzione per abilitarla per HSV. L’utente ha anche caricato uno screenshot del feed video dalla videocamera del suo campanello per come è apparsa nell’app Home, anche se finora l’immagine non rivela se si tratta effettivamente di un prodotto Eufy o di qualche altro campanello video che potrebbe essere stato aggiunto tramite Homebridge. Tuttavia, non sembrano esserci molti dubbi al riguardo e, in effetti, l’immagine condivisa sembra corrispondere alle proporzioni della fotocamera di 4:3 della società.

Fino ad oggi non ci sono stati rapporti ufficiali in merito, ed Eufy continua a ribadire che il team di sviluppo sta ancora lavorando a questa funzionalità. Se da un lato sembra strano che una società lavori a una funzione, per poi non implementarla, è bene anche ricordare che Apple è molto severa quando si tratta di regole sulla sicurezza e, pertanto, è possibile che Eufy stia tentando in tutti i modi di superare il rigido controllo di Apple per rendere l’hardware conforme.

Al momento, sebbene la società abbia rilasciato un recente aggiornamento per la periferica, la funzione di compatibilità con Casa di Apple e con la piattaforma HomeKit non è stata rilevata da alcun utente.