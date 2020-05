Iliad «Un regalo rivoluzionario per il secondo compleanno»

Chi attende un super piano da 100GB al mese a prezzo ridicolo, chi semplicemente una nuova tariffa che andrà ad aggiungersi a quelle che ormai da mesi l’operatore propone praticamente senza nessun cambiamento, anche perché sono ancora quelle più convenienti in assoluto sul mercato oggi: il secondo compleanno di iliad in Italia scatta venerdì 29 maggio (qui l’arrivo e il lancio in Italia del 29 maggio 2018) e tutti si aspettano una sorpresa, possibilmente grande, anzi grandissima, meglio ancora rivoluzionaria, come insiste da sempre la campagna di marketing della società.

Le aspettative, lo riconosciamo, sembrano decisamente esagerate, ma è stata proprio iliad a scatenarle: prima con i suoi piani che hanno tagliato le gambe ad anni di abbonamenti rimodulati di default, sempre a svantaggio dell’utente, con costi extra e attivazione subdole di servizi mai richiesti, nemmeno utili. Per avere i vantaggi e il risparmio di iliad non occorre nemmeno provenire da un operatore particolare, perché le offerte sono libere per tutti, tutto incluso e almeno finora, come il marketing ha sempre strillato, sono valide per sempre.

Le aspettative esagerate degli utenti per il secondo compleanno di iliad in Italia si sono scatenate nelle scorse ore, quando sui canali social l’operatore ha pubblicato un messaggio che riportiamo in questo articolo «La festa di compleanno rivoluzionaria è quella in cui non porti il regalo, ma lo ricevi».

Chi spera in una nuova tariffa shock, chi nel pacchetto dati ciclopico da 100GB al mese, chi semplicemente un nuovo servizio o un gadget marchiato iliad. L’attesa è carica di aspettative e a buona ragione, ma chi è utente iliad è un po’ più tranquillo perché il regalo è già stato fatto a tutti, non solo agli utenti iliad ma anche per chi continua a usare uno degli operatori concorrenti: il prezzo inferiore che stiamo pagando e la quantità sensibilmente superiori di GB ogni mese, sono possibili solo perché iliad è arrivata in Italia. Il regalo rivoluzionario è già arrivato.

Tutti gli articoli su iliad di macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

A novembre gli utenti iliad italia hanno superato quota 4,5 milioni: l’operatore continua a investire per espandere la sua rete cellulare proprietaria. In questo articolo i dettagli dell’offerta da 50GB al mese a 7,99 euro invece qui le offerte di Kena e Ho, operatori virtuali low cost rispettivamente di TIM e Vodafone, introdotte per contrastare il crescente successo di iliad in Italia.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iliad sono disponibili da questa pagina. Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 12 o iPhone 2020 pronti per il 5G è in questo articolo di macitynet.