In offerta Smartmi 2S, il ventilatore smart che vi salva l’estate a 128 euro

Abbiamo recensito Smartmi 2S a questo indirizzo, definendolo come il migliore acquisto che possiate fare durante questa calda estate. Lo ribadiamo, ancor di più adesso che si acquista in offerta lampo a 128 euro. Da notare che si tratta della versione che funziona anche a batteria, e che dunque potrete portarvi in giro per casa senza necessità di attaccarlo alla presa della corrente. Clicca qui per comprare.

Non vi spaventino le sue piccole dimensioni (è alto 96 centimetri), anzi. E’ una delle caratteristiche che più apprezzerete nel tempo. Il flusso d’aria si trova sempre all’altezza giusta, sia che stiate mangiando a tavola, sia che stiate guardando la TV sul divano. Anche per rinfrescarvi a letto durante la notte è perfetto.

Il design è assolutamente minimale e moderno, e come al solito si nota la mano di Xiaomi. Quattro possibili velocità della ventola e ben due differenti modalità, tra standard e vento naturale.

Si controlla da app Mi Home di Xiaomi, e funziona anche con gli assistenti vocali Alexa e Google. La batteria integrata permette oltre 12 ore di autonomia piena, anche se il produttore ne dichiara circa 16, che potreste raggiungere mettendo la ventola al minimo e spegnendo la rotazione.

Dall’applicazione potrete controllare qualsiasi cosa. Dalla velocità della ventola alla rotazione, dal timer per lo spegnimento automatico, alla programmazione per accenderlo e spegnerlo ad orari predefiniti durante la giornata.

Smartmi Fan 2S è tra i ventilatori più smart che possiate acquistare. Il motorino è davvero silenzioso, e messo alla velocità 1 o 2 non disturberà assolutamente il vostro sonno, risultando dunque ideale anche per dormire.

Al momento si trova in offerta a circa 128 euro, e potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.