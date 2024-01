Data rilascio Apple Vision Pro, potrebbe arrivare il 26 gennaio

Le ultime voci provenienti dalla catena di approvvigionamento di Apple indicano il 26 gennaio come possibile data di lancio del visore Apple Vision Pro, il che corrisponde con quanto affermato da altre fonti affidabili. Se due indizi fanno una prova, allora potremmo essere davvero vicini al lancio del primo visore dei Apple, anche se non in Italia.

Quando Apple ha presentato Apple Vision Pro, ha indicato come finestra di lancio un generico “inizio del 2024”, il che potrebbe realisticamente significare in qualsiasi momento prima di giugno. Tuttavia, ci sono state prove che concordano su una finestra di lancio compresa tra gennaio e febbraio, con le ultime propendono addirittura per questa la prima opzione.

Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso che il 26 gennaio è una possibile data di lancio per Apple Vision Pro, che “sta circolando” tra le persone informate in Cina. L’ipotesi di Gurman corrisponde a quanto sentito da fonti indipendenti, confermate da appleinsider:

Siamo a conoscenza del fatto che Apple Retail si sta preparando per il lancio iniziale attraverso gennaio con formazione e unità in negozio

Apple è stata chiara su come intende distribuire l’Apple Vision Pro nei negozi. I clienti dovranno recarsi fisicamente in un Apple Store per poter scegliere l’unità e la configurazione più adatta.

Ci si aspetta che l’esperienza in negozio servirà anche per educare l’utente alla configurazione iniziale. Probabilmente, molti visori saranno provati in negozio e il cliente riceverà una ricevuta, mentre dovrà attendere la consegna a casa.

Il fattore limitante per il ritiro in negozio sarà dato probabilmente dalle lenti correttive necessarie per chi indossa gli occhiali. Ci si aspetta che gli Apple Store abbiano un piccolo stock di lenti standard disponibili.

L’Apple Vision Pro, ricordiamo vedrà inizialmente luce solo in USA al costo di 3,499 dollari, ma Apple non ha condiviso se questo prezzo tenga conto di eventuali accessori come visiera personalizzata o lenti correttive.

La data di lancio sarà probabilmente rivelata da Apple a breve per dare ai clienti il tempo di pianificare la spesa, oltre che la visita all’Apple Store.

