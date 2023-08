Incendi alle Hawaii, donazioni di Apple per lo stato d’emergenza

Sono al momento 53 le vittime degli incendi che hanno devastato l’isola di Maui, alle Hawai, con fiamme che hanno devastato la zona, strutture danneggiate e migliaia di persone costrette ad abbandonare la propria abitazione.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza e sbloccato fondi federali per le isole promettendo che metterà a disposizione “tutte le risorse necessarie per contrastare gli incendi e aiutare la ripresa”.

In un post su X, anche il CEO di Apple, Tim Cook, ha espresso sostegno per la tragica situazione e riferito che la Casa di Cupertino effettuerà donazioni a supporto dei soccorritori e per la ricostruzione.

Our hearts are with the families who have lost loved ones and everyone impacted by the devastating wildfires on Maui and the island of Hawaii. We are deeply grateful to all of the first responders. Apple will be donating to immediate relief and long-term recovery efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) August 10, 2023