Infomaniak svela AI con privacy svizzera e cuore in Europa

Il provider cloud etico Infomaniak, basato in Svizzera e apprezzato in Europa per soluzioni incentrate su qualità, privacy e green, propone modello di Intelligenza Artificiale e servizi di AI generativa con prestazioni paragonabili o superiori a ChatGPT 3,5: ma che a differenza di quest’ultimo offre diversi vantaggi che possono fare la differenza per società e sviluppatori che trattano dati sensibili.

Questo perché Infomaniak ha sede e server installati esclusivamente in Svizzera, dove la legislazione europea garantisce maggiore controllo sui dati. Tra le altre cose la società sostiene da sempre soluzioni green ed economia locale.

Uffici e server non sono delocalizzati ma tutti in Svizzera. L’ultimo datacenter dove verranno installate le GPU più potenti, non sono specificate ma sicuramente Nvidia, sarà raffreddato solo tramite aria naturale filtrata, senza climatizzazione. L’energia consumata dai server sarà sfruttata appieno anche per scaldare fino a 6.000 abitazioni in inverno, oltre a poterne climatizzare oltre 100.000 in estate.

Vantaggi della AI svizzera

L’altro vantaggio rispetto a ChatGPT e altri chatbot e modelli simili, è che la AI di Informaniak è basata sul modello francese Mixtral 8x7B, una delle alternative open source più potenti oggi disponibile.

Questo significa che tecnologia e algoritmo di funzionamento possono essere verificati da qualsiasi ingegnere in tutto il mondo. Non solo: essendo open e modificabile rende possibili anche adattamenti specifici per progettare servizi e contenere l’uso dell’AI per azioni dannose come la creazione di messaggi indesiderati.

Una AI che consuma meno

Mixtral è più efficiente dal punto di vista energetico delle alternative proprietarie: la sua architettura gestisce complessivamente 45 miliardi di parametri, ma ne utilizza solo 12 miliardi per token, in questo modo riduce sensibilmente il consumo energetico. Secondo la startup francese che lo ha creato Mixtral fornisce risultati superiori a Llama 2 e ChatGPT 3,5.

Pronta per l’Europa

La AI di Infomaniak è in grado di elaborare testi in francese, tedesco, spagnolo, italiano e inglese per eseguire rapidamente operazioni complesse di programmazione e analisi dei dati. Le informazioni trattate e inviate all’AI non vengono conservate da Infomaniak e sono utilizzate esclusivamente per le esigenze del cliente.

Alle società che impiegano servizi AI sono garantiti controllo totale dei dati e completa conformità con la legislazione europea. Grazie alla documentazione fornita gli sviluppatori possono integrare facilmente servizi AI negli ambienti di lavoro per creare assistenti virtuali, rispondere a domande, riassumere, classificare, correggere, generare, tradurre o fare analisi dei contenuti, ad esempio.

Costa meno

Infine la società propone tariffe competitive rispetto alle offerte più celebri. L’utente paga solo ciò che consuma su base mensile. La fatturazione del servizio funziona con un sistema di token che è un’unità di misura corrispondente a circa quattro caratteri.

Al suo lancio la proposta di servizi AI di Infomaniak include un totale di un milione di token e le tariffe sono più vantaggiose rispetto a Mistral o OpenAI, come mostra una tabella che riportiamo.

In questo articolo invece trovate l'ultima offerta della società per abbandonare Gmail e Google con un servizio gratuito di mail da 20GB e con privacy svizzera.