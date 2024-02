Tesla e iPhone fanno coppia con UWB e iPhone Key

Negli ultimi aggiornamenti software di Tesla è stato integrato il supporto Ultra Wideband UWB migliorando la funzione dell’app Tesla per iPhone che permette di aprire o chiudere il veicolo a distanza, senza bisogno di una chiave fisica.

Il supporto alla tecnologia Ultra Wideband UWB offre una precisione superiore rispetto al Bluetooth: la funzione che consente di avere la chiave digitale dell’auto memorizzata sul telefono funzionerà meglio quando iPhone è nei pressi del veicolo, semplificando apertura e chiusura delle portieere.

Sia i veicoli di Tesla, sia gli iPhone dovranno offrire il supporto alla tecnologia Ultra Wideband UWB per sfruttare peculiarità di quest’ultima, serve dunque un iPhone 11 o superiore. Se disponibile, la tecnologia in questione può essere attivata dall’app Tesla (l’ultima versione nel momento in cui scriviamo è la 4.29.5 e si scarica da questa pagina di App Store) andando sulla sezione “chiavi del telefono” e seguendo la procedura specifica.

Per visualizzare un elenco di tutte le chiavi che consentono di accedere alla vettura basta toccare Comandi > Blocchi. Il sito Tesla North riferisce che per ora questa funzione è supportata su Model 3, Model X 2023 e Cybertruck.

iPhone Key e Tesla

Accanto a ciascuna chiave viene visualizzata un’icona per indicare se si tratta di una chiave sul telefono oppure di una chiave a scheda. Vetture quali Model 3 supportano fino a 19 chiavi. Quando si raggiunge questo limite, è necessario eliminare una chiave prima di poterne aggiungere un’altra.

È possibile utilizzare la stessa chiave per più di una Model 3. In questo modo, non si dovranno gestire più chiavi se si utilizzano più veicoli. Se si personalizza il nome di una chiave a scheda o di una chiave autenticata su una Model 3 (toccando l’icona a forma di matita), il nome personalizzato verrà visualizzato anche sulle altre Model 3 su cui tale chiave a scheda o chiave è stata autenticata.

Tra gli obiettivi più ambiti di Elon Musk una Tesla che attraversa gli USA in un viaggio coast to coast interamente gestito dal pilota automatico Full Self Driving FSD: lo promette da anni, ma chissà quando lo vedremo.

Per tutte le notizie sulle auto elettriche Tesla ed Elon Musk si parte dai rispettivi collegamenti.