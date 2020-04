INPS, arriva la mail di conferma per il bonus di 600 euro ma attenti alle truffe

Agli utenti che hanno fatto richiesta del bonus di 600 euro, sta arrivando in queste ore la mail dell’INPS con la comunicazione dell’Istituto a conferma della ricezione.

Nella mail, si legge:

“Gentile utente,

la sua domanda di indennità COVID19 è stata ricevuta dall’INPS con identificativo [numeroidentificato]. Conservi questa email, che è valida anche come ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda di indennità D.L. 18 del 17/03/2020

Nel messaggio non è richiesta alcuna interazione con il sito dell’INPS. Bisogna, infatti, fare attenzione: lo stesso istituto in un comunicato segnala truffatori all’opera e tentativi di phishing: “In queste ore è partita una campagna di malware attraverso l’invio di SMS che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda COVID-19 e inducono ad installare una APP malevola. A riguardo, si informa che tali SMS non sono inviati dall’Inps. Eventuali SMS che l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web L’unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it.

Pochi giorni addietro lo stesso istituto ha smentatio la bufala del bonus studenti nel cosiddetto “Decreto Cura Italia”. “Sta girando in queste ore sui social una fake news che, utilizzando impropriamente il logo dell’Inps, invita gli studenti di età compresa fra i 15 e 20 anni a fare domanda entro il 3 aprile per avere un indennizzo di 600 euro mensili per ogni mese del periodo di quarantena. In proposito si precisa che nel Decreto Cura Italia non è previsto alcun bonus in favore di studenti. Si ricorda che le uniche informazioni ufficiali si trovano sul sito istituzionale dell’Istituto, www.inps.it”.

