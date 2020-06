Insta360 ONE R per video fino a 5,7K a 360 gradi arriva in Italia con Nital

Dopo essere stata presentata all’ultima edizione del CES 2020, ora Insta360 ONE R è disponibile in Italia grazie al distributore torinese Nital: Insta360 ONE R è una action cam adattiva dal design esclusivo che, grazie agli obiettivi interscambiabili, permette di acquisizire immagini a 360° e con grandangolo 4K, mettendo a disposizione dell’utente anche un innovativo sensore da 1 pollice con risoluzione 5,3K

Il doppio obiettivo 360 Mod supporta l’acquisizione di video con risoluzione massima di 5,7K su due obiettivi che coprono ogni direzione contemporaneamente, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alle funzionalità Color Plus, video HDR e Night Shot. L’utente può vedere un’anteprima a 360 gradi in tempo reale sul touchscreen della fotocamera.

Invece il Wide Angle 4K Mod è l’obiettivo per la registrazione con risoluzione 4K a 60fps che supporta fino a 8x slow motion ed è adatto per catturare l’azione in modo nitido e stabile. Il design reversibile permette di capovolgere il touchscreen da dietro in davanti in pochi secondi, così l’utente può osservare il registrato in tempo reale già durante le riprese.

Infine la novità 1-Inch Wide Angle Mod: questo accessorio è stato sviluppato in collaborazione con Leica per garantire un livello di qualità superiore, secondo il costruttore mai visto prima in una action cam. Utilizza il sensore da 1 pollice per catturare brillanti video da 5,3K e foto da 19MP anche in condizioni di illuminazione complesse.

Il dispositivo è versatile e può essere utilizzato in qualsiasi situazione per adattarsi ad ogni tipologia di ripresa, oltre a consentire tecniche speciali, come le angolazioni aeree con droni. Insta360 ONE R è dotata di due microfoni integrati e di un algoritmo di riduzione automatica del vento, per ottenere suono di qualità direttamente dalla fotocamera. La porta USB di tipo C e la scarpa per accessori montata sulla parte superiore permettono a chi lo desidera di collegare facilmente accessori terze parti e microfoni esterni.

Tutti gli appassionati di sport estremi o di avventure all’aria aperta troveranno in Insta360 ONE R un alleato perfetto. Il dispositivo utilizza un sistema di stabilizzazione FlowState aggiornato, per ottenere una stabilizzazione di tipo cardanico, sia che si scatti a 360 gradi sia con un grandangolo standard. Inoltre, grazie a un algoritmo intelligente di rilevamento delle scene, Insta360 ONE R offre una stabilizzazione che rimane stabile anche in ambienti con scarsa illuminazione, mentre la certificazione IPX8 ne garantisce l’uso anche in acqua, fino ad una profondità di 5 metri. Grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali è possibile controllarla anche con comandi vocali e a mani libere.

Infinite possibilità di post produzione

Le riprese video a 360° catturano un numero infinito di possibili angolazioni. Questo è sicuramente un pregio, ma spesso in fase di post produzione scegliere quali siano le riprese migliori può diventare difficile. Per ovviare al problema e per aiutare gli utenti a identificare i frame perfetti, l’app di Insta360 One R propone una serie di nuove funzioni di editing progettate per aiutare i creatori a sfruttarne tutte le possibilità. Tra queste, Auto Frame, un algoritmo di computer vision che identifica le sezioni migliori dei video, restringendo rapidamente il campo delle inquadrature e consigliandole all’utente per la fase di editing.

Sempre grazie all’Intelligenza Artificiale, è possibile usare la funzione Deep track, ovvero selezionare un soggetto da seguire con un tap. L’applicazione lo terrà automaticamente bloccato nel fotogramma centrale e anche nel caso in cui il soggetto sia oscurato da un ostacolo, l’algoritmo lo ricorderà e ricomincerà a tracciarlo non appena riapparirà. La stessa funzione è disponibile anche in real time in fase di registrazione: azionando il comando Point to Track della action cam tramite il messaggio vocale “Seguilo”. In questo modo ogni volta che si inizierà una ripresa, il soggetto scelto verrà inquadrato automaticamente e si avrà la sensazione di avere un cameraman personale a portata di mano.

È pensata per le ore notturne la nuova modalità Starlapse, che calibra automaticamente le impostazioni dell’esposizione per catturare i timelaps del cielo di notte. Anche l’effetto Bullet Time della serie ONE è stato aggiornato con un algoritmo intelligente di livellamento dell’orizzonte. Infine, FlashCut è il sistema che utilizza l’IA per trovare gli scatti migliori, li analizza in base al tema trattato, alla qualità e al tempo di acquisizione, così da creare clip cinematografiche pronte per essere condivise.

Action Cam e non solo

Insta360 ONE R non si ferma a tre obiettivi: il design è studiato per aggiungere una vasta gamma di efficienti add-on e upgrade. Per esempio, la base a batteria standard può essere sostituita con una base a batteria potenziata di dimensioni doppie per riprese prolungate.

Insta360 riporta alla ribalta la funzione Invisible Selfie Stick comune anche ai primi modelli della gamma, che permette di catturate facilmente le angolazioni aeree e le viste in terza persona in stile videogioco rendendo invisibile l’impugnatura della vostra fotocamera. Invisible Selfie Stick è supportato solo quando si utilizza il Dual-Lens 360 Mod. Inoltre, il costruttore ha presentato il set di accessori Aerial Edition, pensato per essere installato sui droni e renderli completamente invisibili durante le riprese, catturando una vista aerea a 360 grandi senza ostacoli.

Disponibilità e prezzi

Insta 360 ONE R e i suoi accessori sono distribuiti in Italia da Nital e possono essere acquistati in kit in base alle proprie esigenze, con prezzo al pubblico a partire da 339,99 euro sul sito ufficiale dell’azienda e presso i rivenditori specializzati.

