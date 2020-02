L’iPhone 9 in video è bello ma i dettagli non convincono

Per la prima volta appare il presunto iPhone 9 in video (iPhone SE 2), un breve filmato che riportiamo in questo articolo in cui viene mostrato un possibile nuovo modello di smartphone Apple.

Da mesi innumerevoli anticipazioni indicano che Cupertino lancerà un nuovo iPhone economico, forse in un keynote Apple del 31 marzo, con consegne probabilmente leggermente posticipate per gli effetti di Coronavirus: ora per la prima volta il presunto iPhone 9 viene mostrato in video, questo il nome del terminale low cost che molti indicano anche come iPhone SE 2.

Il breve filmato è stato pubblicato inizialmente su TikTok, uno dei social più gettonati dai giovani utenti, poi ripreso e in circolazione anche su Twitter. Nei primi istanti è possibile osservare il frontale, con ampi bordi in alto e in basso e anche il pusalnte Home con sensore impronte Touch ID. Fin qui i dettagli corrispondono con quanto emerso finora.

Purtroppo però le corrispondenze finiscono qui perché il presunto iPhone 9 in video mostra profili squadrati tutto intorno al perimetro, inclusi gli angoli, anche questi più squadrati di quanto visto nelle ultime generazioni di iPhone. Le linee più marcate richiamano il design che Apple ha impiegato per iPhone 4.

Finora però tutte le anticipazioni indicano per iPhone 9 o iPhone SE 2 un design molto simile, se non addirittura identico, a quello di iPhone 8, terminale con bordi, profili e angoli molto più arrotondati di quanto si vede nel presunto video iPhone 9. Trattandosi di un terminale economico, con prezzo atteso di 399 dollari, risulta improbabile che Apple dedichi tempo e risorse per progettare un design tutto nuovo per iPhone 9.

È invece molto più probabile che Cupertino segua la stessa strategia già impiegata con successo per il primo iPhone SE, vale a dire chassis di un modello super collaudato, allora era praticamente identico a iPhone 5 e iPhone 5s, ma con componenti hardware più recenti.

Così invece del possibile iPhone 9 in video potrebbe trattarsi di un Android modificato ad hoc, oppure a un iPhone di qualche generazione precedente cui è stato rimosso lo chassis originale per sostituirlo con uno di quelli personalizzati che circolano numerosi sul mercato delle componenti. L’impressione è che l’autore del prototipo nel video abbia confuso le anticipazioni di iPhone 9 con quelle dei prossimi iPhone 12 attesi a settembre, questi sì con un design più volte anticipato come simile a quello squadrato di iPhone 5, iPhone 5s e anche in linea con quello degli iPad Pro.