iOS 15 ora permette di digitare lo schwa (ə)

Tra le sterminate novità di iOS 15, c’è anche la possibilità di di digitare il simbolo fonetico ə, chiamato schwa, un segno vocalico che, secondo alcuni, sarebbe indispensabile, insieme a un altro carattere per il plurale, per evitare che la lingua italiana discrimini le donne.

Il simbolo in questione è usato in determinati contesti al posto della desinenza maschile plurale per tenere conto contemporaneamente di uomini e donne, e al posto di desinenze femminili e maschili per riferirsi più in generale a persone che non si riconoscono nel binarismo di genere.

Da lunedì, con l’aggiornamento a iOS 15 e iPadOS 15, chi ha un iPhone o un iPad trova il simbolo in questione la trova sotto la lettera “e”, come una e accentata qualsiasi (è una sorta di “e” ribaltata che si scrive ə), al fine di non compiacere nessunə (ecco un esempio di uuso schwa, ndr). Per ottenere lo schwa basta tenere premuta sulla tastiera la lettera “e”: comparirà una serie di varianti della lettera, tra cui anche questa.

Oltre al allo schwa nella tastiera dell’iPhone, Apple ha previsto la possibilità di personalizzare le memoji con abbigliamento (scegliendo fra più di 40 outfit, e fino a tre colori), scegliere un colore diverso per l’occhio sinistro e l’occhio destro, nuove opzioni per gli occhiali, scegliere fino a tre colori diversi per il copricapo e nuove opzioni a tema accessibilità per le memoji con impianti cocleari, cannule per l’ossigeno e un casco di protezione.

Nuovi layout della tastiera ora includono ainu, amarico, assiro, fula (adlam), igbo, navajo e rohingya. Ora è più facile scrivere parole e frasi in dialetto cantonese e shanghainese usando la tastiera per il cinese semplificato e le Le risposte veloci ora sono disponibili anche per hindi e hindi (latino)