Con iOS 17 si sceglie l’app preferita per mandare messaggi con Siri

Siri permette da molto tempo di inviare messaggi con WhatsApp o Telegram, effettuare chiamate con queste app, oppure leggere ad alta voce i messaggi di app di messaggistica di terze parti non letti, usando comandi del tipo “Hei Siri, chiama Paolo Rossi con WhatsApp”, “Ehi Siri invia un messaggio a Mario Rossi con Whatsapp”, ecc.

Per default Siri invia i messaggi con iMessage o i tradizionali SMS, ma è possibile specificare un’app di terze parti chiedendo a Siri di usare quest’ultima (specifica “invia un messaggio a xxxx…con WhatApp”, “invia un messaggio a yyy…con Telegram”, ecc.).

Con iOS 17 sarà molto semplice impostare l’app di default da usare per i messaggi. Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che nella beta 2 di iOS 17 – da poco distribuita agli sviluppatori – è disponibile una opzione che consente di modificare l’app da usare come default per i messaggi.

L’opzione – spiega 9to5Mac – dovrebbe funzionare con tutte le app compatibili con Siri e permette anche di modificare il contatto destinazione e il messaggio dall’interfaccia di Siri.

Apple è sotto pressione perché tende a dare priorità ai suoi servizi e una scelta di questo tipo dovrebbe consentire di allentare le dita puntate dalle varie autorità garanti della concorrenza in tutto il mondo.

