Il nuovo iPad 10,2” 2019 è disponibile su Amazon

Per chi possiede un iPad datato ora è arrivato il modello più conveniente da acquistare in assoluto: il nuovo iPad 10,2” è disponibile su Amazon ed è il dispositivo indicato per chi vuole aggiornare il proprio tablet Apple, o per chi non ne ha mai avuto uno e vuole provare un dispositivo non Android contenendo la spesa.

È il primo venduto di serie con iPadOS, il nuovo sistema operativo creato da Cupertino espressamente per sfruttare gli schermi più grandi per multitasking, produttività, con nuove gesture e funzioni per scrivere, disegnare, prendere note e appunti, evidenziare testi e documenti, collaborare e moltissimo altro ancora.

Il modello base di iPad 10,2” su Amazon, versione da 32GB solo Wi-Fi, è disponibile in grigio siderale e oro al prezzo di 389 euro con disponibilità immediata. Il prezzo risulta identico a quello ufficiale di Apple Store online, ma per queste due colorazioni la disponibilità immediata permette di riceverlo prima, mentre nel negozio online di Apple la consegna è indicata per il 9 ottobre.

Per la versione Wi-Fi + Cellular, sempre da 32GB, la disponibilità varia in base ai colori, mentre il prezzo è di 529 euro, sempre identico al prezzo di listino. Nei colori oro e grigio siderale la disponibilità è immediata, mentre in argento le unità subito disponibili sono limitate nel momento in cui scriviamo, così è possibile che sarà necessario attenderlo qualche giorno.

Disponibilità immediata anche per iPad 10,2” su Amazon in versione da 128GB solo Wi-Fi in oro e grigio siderale, al prezzo di 389 euro. Per quello argento la disponibilità è indicata per il 9 ottobre. Il modello top da 128GB Wi-Fi più Cellular costa 629 euro ed è indicato con disponibilità immediata limitata solo per il cuore grigio siderale. Per gli altri colori occorre attendere.

Tutti i nuovi iPad 10,2 su Amazon sono disponibili a partire da questa pagina.