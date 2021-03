Nuovi SSD Crucial X6: prestazioni, convenienza e portabilità

Crucial, marchio noto per memorie e unità di archiviazione, ha ampliato la sua gamma di SSD portatili: tra gli ultimi prodotti presentati i modelli X6, SSD portatile da 4 TB e un nuovo SSD portatile da 500 GB.

Crucial X6 è indicato come la soluzione ideale per gli utenti che hanno bisogno di archiviare grandi raccolte di giochi o un numero maggiore di film per i lunghi viaggi.

Con velocità di lettura fino a 800 MB al secondo, l’unità da 4 TB offre prestazioni fino a 5,6 volte più alte rispetto ai dischi rigidi portatili in commercio ed è resistente alle cadute da un massimo di 2 metri. Analogamente ai prodotti della gamma di SSD portatili Crucial X6, le versioni da 4 TB e 500 GB sono i primi SSD portatili compatti con queste capacità a essere lanciati sul mercato.

L’intera gamma di SSD portatili del produttore è compatibile con i più recenti dispositivi con USB-C, inclusi Mac, PC Windows, PlayStation 5, dispositivi Android e altri ancora. Se utilizzati con l’adattatore da USB-C a USB-A proposto da Crucial, queste nuove unità portatili funzionano anche con PS4, Xbox One, Xbox Series S|X e altri dispositivi USB-A.

Diverse unità SSD del costruttore sono in vendita su Amazon, incluse queste nuove: l’unità Crucial x6 da 4TB nel momento in cui scriviamo è in preordine da questa pagina al prezzo di 487,99 euro (arrivo previsto 9 marzo). L’unità Crucial X6 da 500GB su Amazon è in preordine da questa pagina al prezzo di 69,99 euro; anche per questa l’arrivo è previsto per il 9 marzo.

