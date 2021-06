Con iPadOS 15 e Traduci in automatico siamo tutti poliglotti

Con la versione 15 di iOS e iPadOS, Apple non ha soltanto portato l’app Traduci di iPhone su iPad, ma ha anche aggiunto la funzione Traduci in automatico particolarmente interessante perché permette di tradurre in tempo reale i discorsi di una comunicazione che avviene sul momento tra due persone che parlano due lingue diverse.

Nonostante la pandemia di coronavirus ancora non ce lo permette come vorremmo, nel momento in cui ci si trova di fronte a una persona che parla un’altra lingua e non se ne possiede una in comune con cui poter comunicare, come si fa? A partire da questo autunno, chiunque compra un nuovo iPad o aggiorna quello che possiede installando iOS 15 potrà tirare fuori il tablet, aprire l’app “Traduci” di Apple e sfruttarne la nuova modalità denominata “Conversazione”.

Una volta attivata, sfruttando i microfoni integrati nel dispositivo, l’app ascolterà quel che viene detto in ciascuna delle due diverse lingue parlate dai due interlocutori e ne tradurrà il contenuto, mostrandolo sullo schermo. In pratica se Tizio parla francese e Caio parla il tedesco e nessuno dei due parla ad esempio inglese, una volta impostate le due lingue ciascuno potrà parlare liberamente perché il sistema è in grado di riconoscere la lingua e tradurla sul momento.

Chi ha provato la funzione Traduci in automatico e la modalità Conversazione di iPadOS 15 suggerisce di scaricare localmente i pacchetti delle lingue che, a quanto pare, in loro presenza migliora sensibilmente il riconoscimento e la traduzione delle conversazioni. Un altro consiglio è quello di utilizzare il pulsante per attivare l’ascolto perché al momento l’attivazione automatica non sembra essere precisa né nell’attacco, ritardando l’avvio dell’ascolto di qualche secondo, né in chiusura, talvolta interrompendo l’ascolto prima che la frase venga terminata.

L’applicazione come dicevamo è attualmente in fase di test: iPadOS 15 è disponibile in beta e trattandosi della primissima versione tutto ciò è lecito e normale: è probabile che per quando sarà disponibile pubblicamente in autunno funzionerà in maniera migliore. Ricordiamo che Apple migliora in modo sostanziale il sistema di traduzione integrato nei propri dispositivi a partire dai sistemi operativi in arrivo questo autunno: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

Per conoscere tutte le novità di iPadOS 15 cliccate qui. Per sfogliare tutti gli articoli che riguardano gli annunci fatti durante la WWDC21 potete invece fare riferimento a questa sezione del nostro sito.