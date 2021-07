iPhone 12 supera 100 milioni di vendite: è il super ciclo

Apple si conferma il costruttore numero uno al mondo di smartphone in termini di fatturato, dominando il mercato con il dispositivo più venduto in assoluto, con il prezzo medio più alto, rafforzando la sua quota di mercato: tutto questo grazie alle vendite di iPhone 12 che hanno superato 100 milioni di unità nel mese di aprile.

Si tratta del secondo super ciclo della gamma iPhone, previsto da anni dagli analisti, che segue a distanza di sei anni e sei generazioni di terminali Apple, a partire dal primo super ciclo di iPhone 6. Le similitudini tra i due super cicli non mancano. La gamma iPhone 12 ha venduto oltre 100 milioni di unità nel mondo in solamente 7 mesi dal lancio, quindi due mesi di anticipo rispetto agli iPhone 11, e con tempistiche simili a quelle della generazione dei record iPhone 6.

Nel caso di iPhone 6 del 2014 la spinta alle vendite che ha dato vita al primo super ciclo è attribuita alla domanda di terminali con schermi più grandi e al passaggio alle reti 4G. Invece per iPhone 12 i fattori trainanti indicati da Counterpoint sono la tecnologia 5G e, per la prima volta, l’offerta di terminali tutti con schermi OLED. Cambiano però le preferenze degli utenti, ancora a favore di Apple: mentre iPhone 11 Pro Max rappresentava il 25% delle vendite totali, con il successivo iPhone 12 Pro Max la percentuale sale al 29%. Questo si traduce in un prezzo medio di vendita superiore e maggiore fatturato per Apple.

La rimozione di auricolari e alimentatore dalla confezione e dotazione di serie non ha influito sulle scelte dei consumatori, dando così ragione a Cupertino, sopratutto in USA dove sono stati venduti il 40% di tutti gli iPhone 12 Pro Max venduti nel mondo fino ad aprile. Grazie alle promozioni aggressive degli operatori iPhone 12 Pro Max è lo smartphone più venduto in assoluto in USA dal lancio fino ad aprile. La lunga fila di record e primati del super ciclo con oltre 100 milioni di iPhone 12 venduti nel mondo, spinge la quota di mercato Apple in aprile e preannuncia fatturato e risultati record.

