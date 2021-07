Da Teufel la nuova CINEBAR ONE, la soundbar compatta

Da Teufel la nuova CINEBAR ONE, dalle dimensioni davvero contenute, nata con l’intenzione di far risparmiare spazio, dunque adattandola a qualsiasi ambiente, ma senza rinunciare ad un suono avvolgente.

Lanciata da pochi giorni, la nuova generazione di CINEBAR ONE si traduce in una soundbar 2.0, che mantiene il design ultracompatto della versione precedente, davvero elegante e minimale, ma che ne migliora le prestazioni audio. Non solo, il team ha puntato molto sulla resa dei dialoghi, che in effetti è uno dei punti di fragilità di molte soundbar concorrenti.

La nuova soundbar propone quattro driver High Performance, ciascuno con amplificatore di potenza di classe D, per offrire un suono più completo, con volumi elevati, riducendo allo zero distorsioni. La soundbar di ultima generazione sfrutta la tecnologia Dynamore Ultra proprietaria di Teufel per creare virtual surround e ampliare la spazialità sonora intorno allo spettatore.

CINEBAR ONE è un soluzione versatile; da un lato perché punta riduce in dimensioni il suo formato ultracompatto, dall’altro perché offre diverse modalità di ascolto, tra film, musica e dialoghi.

Anche le possibilità di connessione sono numerose e ai adattano a qualsiasi dispositivo di possegga in casa: il collegamento alla TV avviene tramite cavo HDMI, mentre lo streaming di musica è possibile grazie al Bluetooth con tecnologia apt-X o cavo AUX. Infine, la scheda audio USB integrata permette l’utilizzo della Cinebar One come PC soundbar per giochi, video o streaming.

Disponibile, infine, anche un ingresso digitale ottico per ricevitori TV, lettori CD o altri dispositivi multimediali senza uscita HDMI.

Caratteristiche tecniche:

soundbar 2.0 ultracompatta con subwoofer wireless opzionale da 6,5 pollici (2.1)

quattro driver ad alte prestazioni, ciascuno con il proprio amplificatore di potenza

Tecnologia Dynamore Ultra migliorata con altoparlanti laterali per un suono surround virtuale

nuova modalità dialogo, adattiva per la migliore intelligibilità del parlato

Dolby Digital, Bluetooth 5.0 con aptX per lo streaming di musica wireless

Dolby Digital, Bluetooth 5.0 con aptX per lo streaming di musica wireless in qualità CD, HDMI con CEC e ARC per il controllo tramite telecomando del televisore

la striscia LED dietro il rivestimento in tessuto visualizza, tra le altre cose, il volume telecomando con pulsanti di selezione diretta per le modalità musica, film, dialogo

pulsanti touch sulla parte superiore per operazioni direttamente sul dispositivo

possibilità di montaggio a parete, line-in, ingresso digitale ottico

utilizzo versatile: come soundbar TV, come sistema audio Bluetooth e, grazie all’interfaccia audio USB integrata, anche come sistema audio per PC

Prezzi e disponibilità

CINEBAR ONE è disponibile al prezzo di 299,99 euro nelle colorazioni nera e bianca, mentre CINEBAR ONE+, con subwoofer wireless T 6 è acquistabile al prezzo di 399,99€ sul webshop Teufel.