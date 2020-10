iPhone 13 avrà ancora il notch ma più piccolo

La saga dell’intaglio nel display degli smartphone Apple è destinata a proseguire almeno ancora quest’anno, con poche o nessuna modifica attesa per gli iPhone 12, e poi ancora nel 2021 con la gamma degli iPhone 13 attesi con un notch più piccolo.

La riduzione delle dimensioni del notch è stata più volte indicata anche per gli iPhone 12 diversi mesi fa, in ogni caso tutte le anticipazioni più recenti e affidabili puntano a dimensioni identiche a quelle viste finora, con una sola eccezione per iPhone 12 5,4 pollici, atteso con il nome di iPhone 12 mini, che sembra avrà un intaglio leggermente più piccolo per non ingombrare troppo sul display.

Invece ora secondo il leaker che si firma Ice universe, dovremo aspettare fino all’anno prossimo per gli iPhone 13 con notch più piccolo. Per illustrare meglio la riduzione delle dimensioni il leaker ha pubblicato un secondo post su Twitter con uno schizzo che riportiamo in questo articolo. In sostanza la larghezza del notch sembra rimarrà identica, ma cambierà invece l’altezza che sarà ridotta, guadagnando un po’ di spazio in verticale per la visualizzazione su schermo.

Forse questa non è la riduzione che molti si augurano, soprattutto chi non ama l’intaglio nello schermo e non vede l’ora che Apple se ne sbarazzi. Ma qui sono alloggiati sensori e fotocamera per il funzionamento del riconoscimento del volto Face ID, tecnologia che difficilmente Cupertino vorrà lasciarsi alle spalle.

iPad Air ha un design all-screen con un display Liquid Retina più grande da 10,9″, aggiornamenti per fotocamera e audio, un nuovo sensore Touch ID integrato nel pulsante superiore e, per la prima volta, il chip A14 Bionic.Questo anche se ora il riconoscimento del volto risulta d’intralcio o inutile quando si indossa la mascherina, ormai sempre più obbligatoria in diversi paesi nel mondo per contrastare la pandemia. Infine molti sperano che Apple riporti il lettore di impronte Touch ID su iPhone, in maniera simile a quanto fatto per la prima volta con iPad Air 4 dove il sensore impronte è integrato nel tasto superiore di accensione. In questo articolo uno dei primissimi identikit degli iPhone 13.

Tutto quello che sappiamo dei nuovi iPhone 12 è riassunto in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e allo smarwatch Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.