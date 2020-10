HomeKit Adaptive Lightning avvistato in beta in Germania

Apple lo ha presentato alla WWDC 2020 come una delle nuove funzioni per la casa smart di iOS 14: ora la prima traccia di HomeKit Adaptive Lightning emerge sotto forma di beta in Germania. il sistema HomeKit Adaptive Lightning cambia in modo automatico colori e temperatura delle lampade e lampadine smart presenti in casa, con tonalità più fredde e bianche al mattino, per passare poi invece a tonalità più calde alla sera.

Può essere così paragonato ad altre tecnologie che Apple ha introdotto in precedenza nei suoi dispositivi, a partire da Apple True Tone degli iPad Pro fin dal 2016, poi estesa anche a iPhone e Mac, oppure a Night Shift per un desktop di lavoro in tinte più calde e scure su Mac, iPhone e iPad. Naturalmente gli utenti che già possiedono luci e lampade smart possono ricreare lo stesso effetto creando a mano routine e programmi ad hoc, in ogni caso HomeKit Adaptive Lightning ha il pregio di rendere tutto automatico con intervento minimo o nullo da parte dell’utente.

La prima beta di questa funzione è stata introdotta con un aggiornamento firmware di Philips Hue per le lampadine White e Color Ambiance, al momento disponibile solo per alcuni beta tester Philips in Germania.

Anche il funzionamento sembra semplificato al massimo: l’utente deve solo effettuare un tap prolungato sull’icona della lampada o lampadina desiderata, in questo modo comprare la griglia con le sei colorazioni o regolazioni preferite. Una di queste è stata sostituita dall’icona per attivare HomeKit Adaptive Lightning.

In questo articolo riportiamo una schermata della beta in funzione pubblicata dal sito tedesco iPhone-ticker. Apple non ha indicato una data esatta di disponibilità ma, tenendo presente la beta in firmware per il supporto di Philips, è lecito prevedere che il rilascio non sia distante. Tutte le informazioni sul sistema Hue Philips sono su questa pagina di Macitynet, invece per tutti gli articoli dedicati ad Apple HomeKit si parte da qui.

