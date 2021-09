iPhone 13, in arrivo fix per chi non riesce a sbloccare iPhone con Apple Watch

Se si indossi una mascherina e si ha un Apple Watch al polso, basta semplicemente sollevare l’iPhone per sbloccarlo con uno sguardo. Questa caratteristica (qui spieghiamo come attivarla) non sembra utilizzabile da alcuni utenti di iPhone 13.

In un documento di supporto, Apple spiega di avere identificato un problema con la funzione Sblocca con Apple Watch in abbinamento agli iPhone 13. Gli utenti potrebbero vedere il messaggio “Impossibile comunicare con Apple Watch” cercando di sbloccare l’iPhone indossando una mascherina o potrebbero genericamente non riuscire a impostare lo sblocco con Apple Watch.

Apple riferisce che il problema sarà risolto con un aggiornamento (non è chiaro se di iOS o di watchOS). Finché l’aggiornamento non sarà disponibile, è possibile disattivare la funzionalità Sblocca con Apple Watch aprendo l’app Impostazioni sull’iPhone, selezionando Face ID e codice, inserendo il codice e da qui, scorrere fino in basso, fino a Sblocca con Apple Watch e disattivare la funzionalità accanto al nome dell’orologio.