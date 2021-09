iPhone 13, svelata la capacità della batteria di tutti i modelli

Giusto ieri parlavamo di come, con l’adeguamento delle caratteristiche fotografiche tra i due modelli Pro della nuova serie 13 di iPhone, la differenza tra uno e l’altro si rifletteva soltanto sulle dimensioni dello schermo e, di conseguenza, sull’autonomia data dal maggiore spazio che consente di incorporare una batteria più grande. Abbiamo anche messo a confronto le ore complessive di autonomia dichiarate da Apple tra i quattro iPhone 13 e gli iPhone della serie 12 e del 2019, ma non potevamo spingerci troppo in là perché non avevamo a disposizione i dati relativi alla capacità effettiva delle batterie. Ora però ce le abbiamo.

Le ha pubblicate il sito web di Chemtrec, confermando quel che si era già intuito dalla presentazione di martedì attraverso la “radiografia” dei nuovi telefoni mostrata da Apple in cui si vedeva una batteria più grande di forma a “L”: la capacità è aumentata per tutta la linea. Nello specifico il più piccolo dei nuovi telefoni, iPhone 13 mini, monta una batteria da 9,57 wattora che, rispetto agli 8,57 dell’iPhone 12 mini, risulta essere più grande del 9%.

La percentuale è ancora più grande per iPhone 13 dove la batteria da 12,41 wattora risulta più grande del 15% rispetto ai 10,78 wattora di iPhone 12. La crescita è meno evidente sulla batteria di iPhone 13 Pro, aumentata dell’11% (11,97 wattora contro i 10,78 di iPhone 12 Pro), mentre quello che beneficia maggiormente di questo incremento è iPhone 13 Pro Max, che presenta una batteria da 16,75 wattora, ovvero il 18% più grande di quella di iPhone 12 Pro Max, che è da 14,13 wattora.

Il rovescio della medaglia è il peso che aumenta parallelamente alla capacità della batteria. iPhone 13 infatti pesa 173 grammi mentre il suo predecessore si ferma a 162 grammi; stessa cosa per il modello mini che passa dai 133 grammi della serie 12 a 140 grammi per il nuovo; l’incremento è leggermente maggiore per la serie Pro, dove il nuovo 13 pesa 238 grammi mentre il suo predecessore è di 16 grammi più leggero (187 grammi); infine iPhone 13 Pro Max pesa 238 grammi, mentre il Max della serie 12 ne pesava 226. Parliamo comunque di 7-16 grammi in più in favore di 1,5-2,5 ore in più di autonomia in base al tipo di utilizzo che si fa con uno dei nuovi iPhone della linea 13 rispetto a quelli della generazione precedente, un obiettivo che è stato possibile raggiungere anche grazie ai minori consumi del nuovo processore A15 Bionic.