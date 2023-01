iPhone 14 Pro Max cede ad Android il trono dei download più veloci

Subito dopo il lancio negli Stati Uniti, iPhone 14 Pro Max è risultato il terminale più veloce nei download, primato mantenuto nel terzo trimestre del 2022, ma che ora cambia nel nuovo report di Oookla sulla velocità delle reti degli operatori USA nel quarto trimestre, in cui emerge che iPhone 14 Pro Max è stato superato nella velocità media dei download da due terminali Android.

Ora il primo posto è conquistato da Samsung Galaxy Z Fold4 con una velocità media di download di 147,25 Mbps, mentre in upload la velocità media è di 13,95 Mbps, al secondo posto invece troviamo Pixel 7 Pro di Google con rispettivamente 137,11 Mbps in download e 15,53 Mbps in upload: iPhone 14 Pro Max scende invece in terza posizione con velocità media di 133,84 Mbps e di 15,39 in upload.

Occorre notare che la classifica dei terminali di Ookla non evidenzia un cambiamento nelle prestazioni dei terminali in sé, ma mostra invece la velocità media rilevata dagli smartphone sulle reti dei vari operatori USA. Infatti quando nel terzo trimestre 2022 iPhone 14 Pro Max è diventato lo smartphone più veloce nei download USA la velocità download media registrata era di 147,42 Mbps mentre in upload era di 17,07.

Ora nella nell’ultima classifica Galaxy Z Fold4 ottiene il primo posto con 147,25 Mbps, mentre iPhone 14 Pro Max scende al terzo posto con 133 Mbps. Naturalmente non è iPhone ad aver rallentato: gli analisti spiegano che le prime vendite sono concentrate in città e nei grandi centri urbani dove si trovano le reti più veloci di ultima generazione 5G. Con il passare del tempo le vendite aumentano anche nei piccoli centri e nelle aree di campagna, dove le prestazioni delle reti cellulari sono inferiori, abbassando così la media.

Detto questo, dai dati Ookla emerge anche una velocità media superiore per i terminali Samsung in USA rispetto a quelli Apple. Complessivamente gli smartphone Samsung registrano una velocità media di download di 79 Mbps, mentre i terminali iPhone di Apple, sempre presi complessivamente, registrano una velocità media di 72,62 Mbps.

