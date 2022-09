Offerte Amazon 14 settembre fino al 52% su Apple, Netgear, Philips Hue, Shark, Samsung, Seagate

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Sono disponibili per la consegna rapida nella relativa data di uscita sia iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra e pure Airpods Pro 2.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro

In offerta a 316,39 € – invece di 349,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mijia Portable Electric Air Compressor 1S, Xiaomi Portable Air Pump, Compressore elettrico portatile con sensore pressione , Biciclette, Moto, Bici, Palloni, Luci a LED 2000mAh 150PSI, Nero

In offerta a 46,99 € – invece di 62,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = WZHBGU36 – fino a scadenza sconosciuta

Seagate One Touch Hub, 18 TB, Unità Disco Esterna per Desktop, USB-C, USB 3.0, per PC Desktop, PC Portatili e Mac, Piano Adobe Creative Cloud di 4 Mesi per la Fotografia (STLC18000400)

In offerta a 573,99 – invece di 844,99

sconto 32% – fino a 17 set 22

Seagate One Touch SSD, 1 TB – Colore blu, velocità fino a 1.030 MB/s, con app Android, 1 anno di Mylio Create, 4 mesi di piano Fotografia Adobe Creative Cloud e servizi Rescue (STKG1000402)

In offerta a 166,99 – invece di 224,99

sconto 26% – fino a 17 set 22

Seagate One Touch SSD, 2 TB – Colore argento, velocità fino a 1.030 MB/s, con app Android, 1 anno di Mylio Create, 4 mesi di piano Fotografia Adobe Creative Cloud e servizi Rescue (STKG2000401)

In offerta a 309,99 – invece di 424,99

sconto 27% – fino a 17 set 22

Seagate One Touch SSD, 500 GB – Colore nero, velocità fino a 1.030 MB/s, con app Android, 1 anno di Mylio Create, 4 mesi di piano Fotografia Adobe Creative Cloud e servizi Rescue (STKG500400)

In offerta a 100,99 – invece di 129,99

sconto 22% – fino a 17 set 22

Samsung AX60R5080WD Purificatore d’Aria AirPurifier con Copertura di 60 m2, Bianco

In offerta a 212,5 – invece di 389

sconto 45% – fino a 25 set 22

Samsung Memorie PRO Plus Scheda SD da 256 GB, UHS-I U3, fino a 160 MB/s (MB-SD256K/EU)

In offerta a 36,2 – invece di 59,99

sconto 40% – fino a 25 set 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S25BG400), Flat, 25”, 1920×1080 FHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, Freesync, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 219,9 – invece di 409

sconto 46% – fino a 2 ott 22

NETGEAR GS110MX Switch Ethernet 10 porte Gigabit/10G, Switch Unmanaged con 2 porte 10G/muti-gig, Struttura in metallo

In offerta a 178,4 – invece di 209,9

sconto 15% – fino a 24 set 22

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX214, Dual Band, access point poe, 1 porta Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless

In offerta a 96,99 – invece di 129,99

sconto 25% – fino a 1 ott 22

NETGEAR Orbi Pro Mesh WiFi 6 Triband SXK80 | Router con 1 satellite per l’azienda o la casa | VLAN, QoS | Copertura fino a 400 m², 100 dispositivi | AX6000 802.11 AX (fino a 6 Gbps)

In offerta a 579,99 – invece di 869,99

sconto 33% – fino a 24 set 22

NETGEAR Orbi Pro Mesh WiFi 6 Triband SXK80B3 | Router con 2 satelliti per l’azienda o la casa | VLAN, QoS | Copertura fino a 600 m², 100 dispositivi | AX6000 802.11 AX (fino a 6 Gbps)

In offerta a 793,5 – invece di 1189,99

sconto 33% – fino a 24 set 22

NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 Satellite aggiuntivo SXS80, Copertura fino a 200 m2, Velocità AX6000 Triband

In offerta a 326,5 – invece di 489,99

sconto 33% – fino a 24 set 22

NETGEAR RAX120 Router WiFi 6 Nighthawk AX12, Velocità WiFi AX6000, Capacità per Oltre 30 Dispositivi, 5 Porte Gigabit, 2 Porte USB 3.0

In offerta a 349,99 – invece di 459,9

sconto 24% – fino a 17 set 22

Philips Hue White Ambiance Adore, 3 Faretti da Bagno Smart, Base Rotonda, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso

In offerta a 137 – invece di 199,99

sconto 31% – fino a 25 set 22

Philips Hue White Ambiance Adore, 3 Faretti da Bagno Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso

In offerta a 142,3 – invece di 199,99

sconto 29% – fino a 25 set 22

Philips Hue White Ambiance Adore, Faretto da Bagno Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso

In offerta a 43,3 – invece di 89,99

sconto 52% – fino a 25 set 22

Philips Hue White Ambiance Wellner, Lampada da Tavolo Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 9.5W, Lampadina Smart LED E27 Smart inclusa, Dimmer Switch incluso, Bianca

In offerta a 76,2 – invece di 109,99

sconto 31% – fino a 25 set 22

Philips Lighting Plafoniera con LED integrato SuperSlim, per esterni, IP54, 2700K, Nera

In offerta a 31,6 – invece di 54,9

sconto 42% – fino a 25 set 22

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza Poe, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP Poe Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-4MP

In offerta a 382,49 – invece di 449,99

sconto 15% – fino a 18 set 22

Reolink 4MP Telecamera WiFi Esterno Batteria, Argus 3 Pro Camera Wi-Fi 2,4&5 GHz+Pannello Solare, Rilevamento Persone/Veicoli, Visione Notturna a Colori, Cloud, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa

In offerta a 119,99 – invece di 168,99

sconto 29% – fino a 18 set 22

Reolink Videocamera di Sorveglianza Solare Wi-Fi Senza Fili Esterna 1080p a Batteria con Rilevamento di PIR, Visione Notturna, Time-Lapse, Audio Bidirezionale, Argus Eco con Pannello Solare (2 Pezzi)

In offerta a 159,99 – invece di 194,99

sconto 18% – fino a 18 set 22

Reolink 2K Telecamera Esterno Batteria Senza Fili Wi-Fi 2,4&5 GHz, 360° PTZ, Rilevamento di Uomo/Auto, Cloud, Audio a 2 Vie, Time Lapse, Compatibile con Alexa/Google Assistant, Argus PT-4MP (Nero)

In offerta a 139,99 – invece di 169,99

sconto 18% – fino a 18 set 22

Reolink 2 Pezzi 5MP Telecamera PoE Esterno Bullet Supporto Audio e Slot per Scheda Micro SD, Impermeabile IP66 e Rilevamento Movimento, Telecamera IP Esterno Visione Nottura IR 30m, RLC-410-5MP

In offerta a 98,59 – invece di 115,99

sconto 15% – fino a 18 set 22

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-55 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg

In offerta a 28,02 – invece di 36,99

sconto 24% – fino a 18 set 22

Supporto TV Parete con Braccio Girevole ed Estendibile, Staffa TV Parete per Televisore da 37-75 Pollici, Supporto TV Regge fino a 60kg, Max VESA 600×400

In offerta a 43 – invece di 74,99

sconto 43% – fino a 18 set 22

Supporto TV Universale per Televisori tra 10 e 32 pollici, Orientare, Inclinare, Ruotare ? Adatto per TV LCD/LED a Schermo Piatto ? Estendibile di 44cm ? Sostiene fino a 20kg ? Max. VESA 100X100mm

In offerta a 19,54 – invece di 33,99

sconto 43% – fino a 18 set 22

Oral-B Pro 2 2950N Crossaction Spazzolino Elettrico Ricaricabile Con 2 Manici Connessi, Nero

In offerta a 54,7 – invece di 84,31

sconto 35% – fino a 25 set 22

Shark (HZ500EUT) Anti Hair Wrap Scopa Elettrica con Filo con Flexology, Modello Pet, Oro Rosa

In offerta a 219,99 – invece di 289,99

sconto 24% – fino a 10 ott 22

Shark (ICZ300EUT), Aspirapolvere Verticale Senza Fili, Blu, 450 W, 0.6 Litri, 87 decibeles

In offerta a 399,99 – invece di 449,99

sconto 11% – fino a 10 ott 22

Shark (IZ201EU) Scopa Elettrica senza Fili, con Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Batteria Singola, Arancione e Bianco

In offerta a 279,99 – invece di 349,99

sconto 20% – fino a 10 ott 22

Shark AI Robot VacMop, [RV2001WDEU], Aspirapolvere Lavapavimenti Robotizzato, Pulizia Sonica, Anti Hair Wrap, Tappeti e Pavimenti Duri, App Wi-Fi, Peli di Animali

In offerta a 399,99 – invece di 499,99

sconto 20% – fino a 10 ott 22

Shark Aspirapolvere Ion Robot Rv1000Seu, Aspirapolvere Robotizzato, Nero

In offerta a 399,99 – invece di 499,99

sconto 20% – fino a 10 ott 22

Shark Aspirapolvere Robot AI 360 [RV2500SEU] Base senza sacco a svuotamento automatico, Anti Hair Wrap, Tappeti e pavimenti duri, App Wi-Fi, Peli di animali

In offerta a 499,99 – invece di 599,99

sconto 17% – fino a 10 ott 22

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black)

In offerta a 179,92 – invece di 299,99

sconto 40% – fino a 27 set 22

Cosori Friggitrice Ad Aria 4,7L, 75-230°C, Friggitrice Silenziosa, 9 Preimpostazioni, Display Digitale, 1500W, Nero

In offerta a 103,99 – invece di 129,99

sconto 20% – fino a 23 set 22

Ninja Estrattore lento [JC100EU] Estrattore masticante, Caraffa per succo da 500 ml, 3 filtri polpa, spazzolino per la pulizia, senza BPA

In offerta a 169,99 – invece di 189,99

sconto 11% – fino a 10 ott 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).