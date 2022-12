La strategia fallita su iPhone 14 Plus cambierà quella su iPhone 15

Secondo quanto riferito, Apple è “seriamente” preoccupata per le scarse vendite dell’iPhone 14 Plus, la variante non Pro da 6,7 pollici della gamma di iPhone 14. Talmente preoccupata, che potrebbe addirittura pensare di rivedere la propria strategia per la linea di iPhone 15.

L’iPhone 14 Plus ha sostituito la gamma mini di iPhone da 5,4 pollici. L’iPhone 14 Plus presenta lo stesso design, fotocamere e prestazioni dell’iPhone 14 standard, ma con un display e una batteria più grandi. Secondo un post di yeux1122 su Naver, che ha condiviso in passato sia informazioni accurate che imprecise, Apple starebbe pensando rivalutando la linea di iPhone 15.

Il post delinea due possibili strategie che sarebbero in esame al momento da parte di Apple, con la prima strada percorribile che andrebbe a differenziare ulteriormente gli iPhone Pro dai non Pro, come in precedenza vociferato dall’analista Apple Ming-Chi Kuo. Una seconda strada sarebbe quella di ridurre il prezzo del modello Plus per renderlo maggiormente appetibile al pubblico.

Negli ultimi anni, Apple ha spostato e rivalutato la sua linea di iPhone già diverse volte. A partire dall’iPhone 6 e dall’iPhone 6 Plus, Apple ha iniziato a offrire iPhone di piccole e grandi dimensioni prima di espandersi a quattro modelli, due modelli standard e due di fascia alta, con materiali, colori e caratteristiche della fotocamera diversi. A partire dall’iPhone 13 Pro, ad esempio, Apple ha iniziato a offrire gli stessi sistemi di fotocamere sul modello Pro da 6,1 pollici e Pro Max da 6,7 pollici, a differenza degli anni precedenti, dove le funzionalità della fotocamera più avanzate erano riservate solo all’iPhone più grande.

Con l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Pro, Apple ha scelto di offrire due modelli standard e due di fascia alta con dimensioni corrispondenti: due modelli da 6,1 pollici e due modelli da 6,7 pollici. Sia l’iPhone 14 Pro che l’iPhone 14 Pro Max presentano le stesse fotocamere e design, dove l’unica differenza è la batteria fisicamente più grande prendete nell’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone 15 è ancora lontano ed è quindi troppo presto per sapere quale strategia utilizzerà Apple. Tuttavia, una delle prime voci vorrebbe l’intera gamma spostarsi verso la presenza della Dynamic Island.

Qui cinque cose da sapre su iPhone 14 Plus. Se volete saperne di più su iPhone 14e iPhone 14 Pro potete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due telefoni messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso.