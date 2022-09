iPhone 14 piace ma non convince tutti nelle prime recensioni

Quest’anno Apple ha cambiato la strategia di diversificazione tra modelli di iPhone e per la prima volta i modelli base iPhone 14 e iPhone 14 Plus non ottengono molte delle novità che risultano così esclusive dei modelli iPhone 14 Pro: era prevedibile che questa scelta non piacesse a tutti e questo emerge chiaramente anche nelle prime recensioni di iPhone 14 modello base pubblicate negli Stati Uniti.

Le principali testate e alcuni YouTuber che hanno già avuto modo di provare iPhone 14, lo confrontano con i più accessoriati iPhone 14 Pro, un testa a testa in cui il modello più economico non può che uscirne in seconda posizione. Il problema non è il terminale in sé, perché iPhone 14 migliora e riprende tutto quello che c’è di buono in iPhone 13, uno dei terminali Apple più venduti di sempre.

iPhone 14 convince per le prestazioni, le riprese di foto e video, per la buona autonomia e la capacità di gestire giochi e app a lungo senza scaldarsi, oppure scaldandosi pochissimo, come rileva Engadget. Un terminale di cui viene consigliato l’acquisto a chi possiede un iPhone datato, tipo iPhone 11 o precedente, ma per alcuni, come consiglia The Verge, potrebbe risultare più conveniente acquistare un iPhone 13 in sconto.

Questo per gli utenti che vogliono un iPhone, ma non desiderano le caratteristiche e il prezzo dei modelli top. Ma da quando esiste iPhone punta alla fascia alta di mercato, con prezzi in cui si muovono gli appassionati che vogliono il meglio e per loro quest’anno la scelta obbligata è iPhone 14 Pro.

